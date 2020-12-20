Гражданин России может сесть на десятки лет: США выдвинули обвинение в экспорте технологий в РФ

48-летний Сабиров якобы находился в сговоре с Димитаром Димитровым и Миланом Димитровым. Сначала их внесли в чёрный список американского Минторга, а затем ими заинтересовалось Министерство юстиции.

В ведомстве объяснили, что Сабиров собирался отправить в Россию продукцию, которую нельзя вывозить из США, не имея на то специального разрешения. Следователи из ФБР выявили нарушение закона об экспортном контроле, а также факт отмывания денег "в схеме закупки имеющих двойное назначение радиационно стойких схем у США и отправки этих компонентов в Россию через Болгарию без необходимых лицензий".

Дело будет рассматривать суд техасского города Остин. Если вина Ильяса Сабирова будет доказана, этот гражданин России может сесть на десятки лет в американскую федеральную тюрьму. По каждому из пунктов обвинения ему грозит до 20 лет лишения свободы.