Гражданин КНР на Филиппинах: зафиксирована первая смерть от коронавируса за пределами Китая

Первый случай смерти от коронавируса за пределами Китая зафиксирован на Филиппинах. 44-летний гражданин Китая, приехавший из Ухани, скончался 1 февраля. Общее число погибших в Китае превысило 300, ещё свыше 2,1 тыс. находятся в тяжёлом состоянии. По данным властей, инфицированы около 14,4 тыс. человек. В то же время в провинции Хунань, расположенной вблизи объятой коронавирусом Хубэй, произошла вспышка птичьего гриппа. Случаев заражения людей не зафиксировано.

Первый случай смерти от коронавируса 2019-nCoV зафиксирован за пределами Китая, на Филиппинах. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения. Речь идёт о гражданине КНР, жителе города Ухань.

«Второй подтверждённый случай заражения новым типом острой респираторной инфекции (коронавирус 2019-nCoV) на Филиппинах был диагностирован у 44-летнего мужчины. Он скончался 1 февраля 2020 года», — говорится в Twitter организации.

Как отметил представитель ВОЗ, хоть это и был «первый зарегистрированный случай (смерти. — RT) за пределами Китая», необходимо учитывать, что мужчина приехал из Ухани.

Это был второй больной коронавирусом на Филиппинах. Первый инфицированный также прибыл в страну из китайской Ухани.

Тем временем число заражённых в Японии достигло 20, в Сингапуре — 18, в Южной Корее — 15 человек, в Германии — десяти, США — восьми. Второй случай заболевания коронавирусом зафиксировали в Индии, причём в том же штате, где недавно выявили первого больного.

«О втором положительном случае nCoV пришло сообщение из Кералы. В анамнезе у пациента возвращение из Китая. Пациент в изоляции в больнице, его состояние стабильное, он находится под пристальным наблюдением», — сообщил индийский Минздрав.

А в Таиланде стало известно об успешном излечении 71-летней женщины. Врачи применили лекарство от гриппа «Осельтамивир» и препарат против СПИДа «Лопинавир/Ритонавир». Спустя 48 часов после принятия этих средств женщина стала чувствовать себя лучше, «анализы стали хорошими», сообщает Bangkok Post.

В России известно о двух подтверждённых случаях заболевания коронавирусом. Оба — граждане Китая из Забайкальского края и Тюменской области. Студентка, заболевание которой выявили в Тюмени, находится в удовлетворительном состоянии, сообщила главврач областной клинической инфекционной больницы Ольга Сиюткина.

«Состояние девушки, у которой был подтверждён коронавирус, на сегодня оценивается как удовлетворительное. Она поступила с лёгкими симптомами ОРЗ, её самочувствие не ухудшалось. Оказывается вся необходимая медицинская помощь, она под наблюдением медиков областной клинической инфекционной больницы», — сказала она.

Сиюткина подчеркнула, что были проверены те, кто контактировал с этой девушкой, и у них симптомов коронавируса нет. Тем не менее они продолжают оставаться под наблюдением медиков.

РИА Новости

© Владимир Смирнов

Число погибших превысило 300

Распространение нового коронавируса в Китае началось в декабре 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй. Инфекция вызывает пневмонию, которая может привести к летальному исходу.

По состоянию на 1 февраля коронавирус распространился на территорию соседних стран, Европы, Австралии и Северной Америки. Подтверждённых случаев в Африке или Южной Америке не зарегистрировано. ВОЗ признала распространение коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.

Число погибших от последствий болезни в Китае превысило 300 человек. Общее число заболевших составляет 14,4 тыс. человек.

«По состоянию на полночь 1 февраля государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 14 тыс. 380 подтверждённых случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса. Из них 2110 человек находятся в тяжёлом состоянии, 304 умерли, 328 человек выписаны из больницы», — говорится в сообщении.

ВОЗ предпринимает усилия, чтобы не допустить распространения заболевания в Африке. Так, организация сотрудничает с местными властями для улучшения возможностей выявления инфицированных. В первую очередь речь идёт об Алжире, Анголе, Кот-д’Ивуаре, ДР Конго, Эфиопии, Гане, Кении, Маврикии, Нигерии, ЮАР, Танзании, Уганды и Замбии — эти страны имеют развитые прямые контакты с Китаем.

Ряд стран, включая Россию, эвакуирует своих граждан из КНР. Ограничивается воздушное и транспортное сообщение, туристические поездки. В аэропортах и на границах усиливаются проверки. Граница между РФ и КНР на Дальнем Востоке была закрыта.

В Приморском крае власти ввели режим ЧС в Октябрьском и Хасанском районах, которые расположены у границы с Китаем. Такой же режим действует в Забайкалье на приграничных к КНР территориях.

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Роспотребнадзор разработал постановление, которое определяет перечень мероприятий по изоляции и медицинскому наблюдению приезжающих в Россию из Китая. Ведомство также поручило усилить работу по обеспечению дезинфекционного режима в местах общественного питания и торговли продуктами.

Эти меры предусматривают карантин для граждан КНР с видом на жительство из России, которые приехали из Китая. Во всех районах, где есть пункты пропуска через российско-китайскую границу, будут организованы места для карантина, сообщил губернатор региона Олег Кожемяко.

«Во всех регионах Приморья, где присутствуют пограничные пункты пропуска (Артём, Пограничный, Хасанский, Октябрьский районы) до сегодняшнего вечера будут организованы изолированные пункты временного размещения людей. Там будут находиться на 14-дневном карантине граждане КНР, которые въезжают в страну по виду на жительство», — написал он в Instagram.

Правительство РФ также внесло коронавирус в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Соответствующее постановление было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Иранский провидец назвал коронавирус наказанием, но тут же сделал прогноз о счастье Посмотреть эту публикацию в Instagram Во всех районах Приморья, где присутствуют пограничные пункты пропуска (Артём, Пограничный, Хасанский, Октябрьский районы) до сегодняшнего вечера будут организованы изолированные пункты временного размещения людей. Там будут находиться на 14-дневном карантине граждане КНР, которые въезжают в страну по виду на жительство. #КЧС#коронавирус#Приморскийкрай Публикация от Олег Кожемяко (@kozhemiako.oleg) 1 Фев 2020 в 4:20 PST

В связи с распространением коронавируса пользователи соцсетей предположили, что существует вероятность заболеть через посылки из Китая. Однако в ВОЗ пояснили, что согласно анализам, вирус, попавший в посылки и письма, быстро умирает.

«Это безопасно. Люди, которые получают посылки из Китая, не подвергаются риску заражения 2019-nCoV», — заявили в организации.

Вспышка птичьего гриппа

Стоит отметить, что в соседней с Хубэй провинции Хунань произошла вспышка другой инфекции — высокопатогенного птичьего гриппа. Согласно сообщению Минсельхоза страны, на одной из птицеферм, где выращивали цыплят-бройлеров, были заражены и погибли 4,5 тыс. особей из 7,8 тыс.

В качестве мер по недопущению распространения вируса власти уничтожили почти 18 тыс. домашних птиц. При этом данных о заражении людей нет.

Эта инфекция способна вызвать у человека тяжёлое заболевание, в том числе и пневмонию с высокой вероятностью летального исхода. По данным ВОЗ, 60% случаев заболевания птичьим гриппом смертельны.

Впервые этот вирус был обнаружен в 1959 году, однако к началу 2000-х он сильно мутировал и обосновался в Южной Азии. По данным ВОЗ, с 2003 по 2013 год было зафиксировано 630 подтверждённых случаев заболевания человека, 375 из которых привели к смерти.