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Гражданин Казахстана о реальной ситуации на родине сейчас: "Всё, порядок? Это не так"

11 января 2022, 17:50  •  74 • Политика
Гражданин Казахстана - режиссёр-документалист Константин Харалампидис- рассказал о реальной ситуации на родине сейчас: "Всё, порядок? Это не так". По его словам, то в одном, то в другом районе Алма-Аты до сих пор раздаётся стрельба.
Режиссёр-документалист Константин Харалампидис, являющийся гражданином Казахстана, рассказал, что происходит на его родине сейчас в программе "Не могу молчать" на телеканале Царьград.
Он поделился, что сам вылетел в Москву в конце декабря и беспорядки не застал. Однако в это время в Алма-Ате была его дочь. Друг режиссёра помог девушке спастись от мародёров, которые пролезли на участок частного дома семьи.
Ранее власти республики заявили, что на всей территории страны уже восстановлен конституционный строй. Тем не менее, как подчеркнул собеседник "Первого русского", говорить о полном устранении погромов в стране пока рано.
Когда сейчас говорят о том, что, мол, всё, порядок… Конечно же, это не так. Стрельба раздаётся до сих пор, - подчеркнул Харалампидис.
Он поделился, что ежедневно поддерживает связь с близкими, которые сейчас в Казахстане. Они передают, что время от времени стреляют то в одном, то в другом районе Алма-Аты.
Кроме того, если раньше участники беспорядков шли тысячными толпами, сейчас они рассредоточились на группы по трое-пятеро человек. Пытаясь где-то осесть и найти пропитание, эти банды по-прежнему продолжают грабить. Самый идеальный вариант для них - скрыться в частном секторе.

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