Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что Европарламенту не интересны права человека в России и других странах. По её мнению, в санкционные списки он включает всех без разбора.

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская высказала мнение в своём телеграм-канале относительно политики Европарламента. По мнению бывшего крымского прокурора, его не заботят права людей ни в России, ни в Белоруссии или на Украине. Более того, они их нарушают.

"В свои пресловутые санкционные списки включают всех без разбора - скоро уже доберутся до российских птичек и бабочек", - считает Поклонская.

Она также заявила, что коллеги из Европарламента слишком увлечены мерами давления на Россию, что отрывает их от действительности современного мира.

Она заявила, что выстраивать здоровые отношения можно только при взаимном уважении друг к другу. Это должно стать "единственной фразой в любой стратегии современной международной политики и дипломатии Европарламента".