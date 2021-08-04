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Граждане Южной Осетии смогут получить русский паспорт в упрощённом порядке без отказа от гражданства

04 августа 2021, 20:20  •  106 • Политика
Президент России Владимир Путин одобрил соглашение с Южной Осетией о двойном гражданстве. Граждане этой республики смогут получить русский паспорт в упрощённом порядке.
Об одобрении Путиным соглашения с Южной Осетией стало известно из публикации на официальном портале правовой информации. Инициатива закона поступила из МИД России и была согласована с различными органами исполнительной власти.
В тексте соглашения между Россией и Южной Осетией сообщается, что граждане этой республики смогут получить русский паспорт без отказа от южноосетинского. Кроме того, обладатели русских паспортов в Южной Осетии смогут пользоваться льготами и правами России, даже не проживая на её территории. При этом обе страны будут обмениваться данными о приобретении гражданами, обладающими паспортами обеих стран, гражданства других стран.
Соглашение будет действовать в течение пяти лет. Его автоматически продлят на последующие пятилетние периоды, если ни одна из сторон не уведомит другую по официальным каналам за шесть месяцев до истечения очередного пятилетнего периода о желании расторгнуть соглашение.

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