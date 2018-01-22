Граждане Японии учатся прятаться от северокорейских ядерных ракет под землей

• 52 • В мире

В Токио впервые прошли учения на случай ядерной атаки со стороны Северной Кореи.

Северокорейский ядерный кризис заставил власти и граждан Японии усомниться в собственной безопасности. После того как баллистическая ракета, запущенная с территории КНДР, пролетела над японскими прибрежными водами, стало понятно, что все эти страхи не являются безосновательными.

Сегодня в Токио состоялись первые в истории столицы Страны восходящего солнца учения по эвакуации населения в случае ядерной атаки. Они прошли на территории района Бунке. Согласно информации, обнародованной кабмином страны, в них приняло участие порядка трех с половиной сотен человек.

По сценарию учений жители города услышали предупреждение о возможной ядерной угрозе заблаговременно. Им было дано 5 минут, чтобы укрыться под землей. Городская система метрополитена, подземные парковки и переходы стали импровизированными бомбоубежищами. Всего гражданам пришлось провести там около 10 минут.

Это уже не первые японские гражданские учения на случай ядерной войны за последнее время. Ранее схожие мероприятия прошли в ряде других городов и регионов Японии.