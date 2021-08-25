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Граждане Украины отказались вылетать из Кабула на самолетах Минобороны России

25 августа 2021, 20:40  •  99 • Политика
Фото: xinhua/www.globallookpress.com
Два военных борта уже сели в Таджикистане и Киргизии
Украинцы не стали эвакуироваться из Афганистана самолетами Минобороны России, как это сделали граждане нескольких стран. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
"Информации о вывозе граждан Украины из Афганистана на российских самолетах нет. Украинцы записались, но не пришли", – рассказал собеседник издания.
Ранее сегодня в пресс-службе министерства обороны РФ заявили, что четыре российских военно-транспортных борта забрали из аэропорта Кабула граждан России, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Украины. Как передает РИА "Новости", с ними летят бригады военных медиков с оборудованием и лекарствами.
Два самолета уже приземлились на аэродроме Кант в Киргизии, куда прибыли граждан этой республики. Еще один борт сел в Таджикистане в воздушной гавани Гиссар.
Напомним, сейчас кабульский аэропорт находится под охраной войск Пентагона. При этом запрещенное в РФ террористическое движение "Талибан", которое с середины августа почти повсеместно контролирует Афганистан, предупредило Вашингтон о том, что американцы должны покинуть страну ровно в последний день лета.

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