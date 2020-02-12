Граждане стран-членов НАТО не хотят воевать с Россией

Социологи из Pew Research Center (Вашингтон) обескуражены ответами граждан стран НАТО на вопросы о «российской агрессии». Только в пяти из 16 стран НАТО, включённых в опрос, большинство жителей согласны оказать поддержку союзникам по Североатлантического блоку в случае войны.

Половина и более граждан США, Великобритании, Нидерландов, Канады и Литвы считают допустимым выслать войска за рубеж для отражения «российской агрессии». Однако в среднем 50% граждан 16 стран-членов полагают, что отражать нападение России должен не весь альянс, а те страны, на кого она нападёт. По сравнению с 2015 г. это на 8 процентных пунктов меньше для Польши, на 7 пунктов для Испании и на 6 пунктов для Франции. Рост готовности к войне наблюдается лишь в Великобритании (+6%).

Социологи отмечают падение уровня доверия к НАТО во многих странах альянса. Негативно к НАТО относятся 55% турок, 51% греков, 42% испанцев, 39% словаков. Во Франции позитивное отношение к НАТО опустилось до 49%, хотя в 2009 г. составляло 71%.

Больше всего НАТО любят в Польше (82%), тогда как в США и Германии этот показатель составляет соответственно 52% и 57%. При этом 43% поляков полагают, что их армия не должна воевать за рубежом. Такого же (негативного) мнения о своих вооружённых силах придерживаются 69% болгар, 66% итальянцев, 60% немцев, 55% словаков, 47% чехов. Только 27% поляков хотят союзнических отношениях с Вашингтоном и вражды с Россией, в то время как 43% высказываются за одинаково добрососедские отношения с обеими странами.

Резкое снижение готовности противостоять России наблюдается в Италии: в 2015 г. – 40%, в 2017 г. – 36%, в 2019 г. – 25%. Во Франции и Испании под воздействием западной пропаганды в 2017 г. 53% и 46% соглашались на участие в войне за пределами своих стран, а 2019 г. этот показатель снизился до 41%.

40% турок, 37% французов, 35% чехов уверены, что американцы не помогут им в отражении нападения противника.