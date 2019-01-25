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Граждане США могут выходить на улицы. Генсек ООН разрешил
25 января 2019, 20:24 • 100 • В мире
Генсек ООН Гутерреш заявил, что признание мятежников законными президентами — право суверенных государств. Тем самым принципы ООН отправляются в лепрозорий в угоду США
Автор:
Покровский Александр
Вброс красивый, но…
На поверку в американском издании The New York Times ничего подобного, конечно же, нет. Почему «конечно»? Да потому, что информация о сенсационном решении генсека Гутерреша заканчивалась уже эпически:
А. Гутерреш. Фото: www.globallookpress.com
Ясно, что уже перебор. И если пройти по ссылке, то сразу видно, что юморит некое «Сатирическое издание ИА "Панорама"». Остроумно юморит, можно признать.
Но в каждой шутке, как известно, есть только доля шутки, а всё остальное — правда. Что же правда в этом случае?
А то, что находящийся ныне в Давосе генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш объявил, что суверенные правительства могут определять свои действия в отношении других стран. И ведь не подкопаешься! Если не вспомнить, что в Венесуэле произошла попытка государственного переворота, в ходе которой спикер парламента Хуан Гуайдо объявил об отстранении от власти президента Николаса Мадуро, а себя, соответственно, — временным президентом Венесуэлы. И не успел ещё Гуайдо произнести последние слова, как президент США торопливо, через Twitter объявил о признании этого человека новым главой страны.
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