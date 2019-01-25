Граждане США могут выходить на улицы. Генсек ООН разрешил

Автор:

Покровский Александр

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил о необходимости "дать высказаться всем сторонам конфликта в Венесуэле", в связи с чем в международной организации появится второй представитель южноамериканского государства, сообщает The New York Times. Один постпред будет говорить от имени избранного президента Николаса Мадуро, а другой — от имени самопровозглашённого президента Хуана Гуайдо. Генсек пообещал присмотреться к достоинствам обоих представителей и решить, кто из них лучше подходит организации.

Вброс красивый, но…

На поверку в американском издании The New York Times ничего подобного, конечно же, нет. Почему «конечно»? Да потому, что информация о сенсационном решении генсека Гутерреша заканчивалась уже эпически:

25 января на внеочередном заседании Совбеза ООН планируется рассмотреть план урегулирования конфликта в Венесуэле. В качестве возможных решений рассматривается разделение страны бетонной стеной (немецкий сценарий), торговая блокада одной из частей страны (корейский сценарий) или атомная бомбардировка (хиросимский сценарий).

А. Гутерреш. Фото: www.globallookpress.com

Ясно, что уже перебор. И если пройти по ссылке, то сразу видно, что юморит некое «Сатирическое издание ИА "Панорама"». Остроумно юморит, можно признать.

Но в каждой шутке, как известно, есть только доля шутки, а всё остальное — правда. Что же правда в этом случае?

А то, что находящийся ныне в Давосе генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш объявил, что суверенные правительства могут определять свои действия в отношении других стран. И ведь не подкопаешься! Если не вспомнить, что в Венесуэле произошла попытка государственного переворота, в ходе которой спикер парламента Хуан Гуайдо объявил об отстранении от власти президента Николаса Мадуро, а себя, соответственно, — временным президентом Венесуэлы. И не успел ещё Гуайдо произнести последние слова, как президент США торопливо, через Twitter объявил о признании этого человека новым главой страны.