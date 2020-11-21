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Граждане России забрали из банков 111 миллиардов рублей: ЦБ утверждает, что всё не так плохо

21 ноября 2020, 16:05  •  84 • Политика
ЦБ в октябре зафиксировал "умеренный" отток вкладов граждан России из банков. Речь идёт о сумме в 111 миллиардов рублей. "Снижение было более существенным (-0,8%), если исключить средства на счетах эскроу", - признались в ЦБ.
В октябре граждане России забрали из банков сумму в 111 миллиардов рублей. В Центробанке это назвали "умеренным оттоком" вкладов населения из кредитных организаций.
Утверждается, что 111 миллиардов рублей - это 0,3% от общего числа вкладов. При этом отмечается, что у системно значимых кредитных организаций вклады сократились на 0,4%, а у других крупных банков из топ-100 - на 0,2%.
"Снижение было более существенным (-0,8%), если исключить средства на счетах эскроу, которые в октябре выросли на 156 млрд рублей", - признались в ЦБ.
Эскроу-счёт - специальный условный счёт, на котором учитываются имущество, документы или денежные средства до наступления определённых обстоятельств или выполнения определённых обязательств. Такие счета часто используют при различных сделках с недвижимостью.

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