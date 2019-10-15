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Граждане России стали заложниками массовых беспорядков в Барселоне: Аэропорт Эль-Прат перекрыт
15 октября 2019, 11:09 • 46 • Политика
Граждане России застряли в аэропорту Барселоны из-за массовых беспорядков, устроенных сторонниками независимости Каталонии.
В Барселоне граждане России стали заложниками массовых беспорядков, устроенных сторонниками независимости Каталонии. Протестующие блокировали аэропорт, куда недавно прибыл авиарейс из Москвы. Об этом сообщает посольство России в Испании.
Дипломаты отмечают, что местные правоохранительные органы пока контролируют ситуацию. Тем не менее есть информация, что воздушная гавань полностью блокирована, отложено свыше 100 авиарейсов.
Напомним, что беспорядки в Барселоне начались из-за суда над политиками, которые добивались независимости Каталонии от Испании. Поступают сведения о столкновениях с полицией и десятках задержанных.
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