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Граждане России бросились за "золотыми паспортами"? В H&P дали простое объяснение

28 июля 2020, 02:05  •  11 • Политика
Интерес граждан России к "золотым паспортам" резко вырос на фоне пандемии, утверждает международная аналитическая компания Knight Frank. Рост с марта по май составил 20% по сравнению с прошлым годом. В Henley & Partners предложили объяснение.
На Западе заявили о небывалом росте интереса граждан России к программам, позволяющим получить вид на жительство за границей. Об этом пишет Forbes со ссылкой на международную аналитическую компанию Knight Frank.
Сообщается, что интерес к так называемым "золотым паспортам" с марта по май вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, повысился интерес к виду на жительство в Евросоюзе, особенно в Португалии. Также высок интерес к странам Карибского бассейна, в том числе к Гренаде, Антигуа и Барбуде, Сент-Китсу и Невису. А замыкают тройку регионов по уровню интереса Кипр и Мальта.
Forbes связывает это с введением запрета на выезд из страны из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, так как пик интереса к "золотым паспортам" пришёлся на тот же период, что и эпидемия. А в компании Henley & Partners полагают, что дело немного в другом. H&P напоминает, что 31 июля истекает действие программы по выдаче "золотых паспортов" Мальты. А Кипр, наоборот, объявил скидки до 30% на недвижимость.

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