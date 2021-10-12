Граждане не хотят делать прививки. А разве могло быть иначе?

Уровень смертности от коронавируса в России достиг катастрофических значений - в сутки теперь умирает свыше 900 человек. Уже рассматривается вопрос о начале массовой вакцинации детей. Тем временем взрослые привились далеко не все. Почему это происходит?

Сюжет: Коронавирус

В СССР детей вакцинировали целыми школами, и ни у кого даже мысли не возникало спросить у них или у их родителей, согласны ли делать прививку. Затем строй поменялся, стало разрешено публичное выражение мнений и желаний, а вместе с этим – самых диких суждений и взглядов. После чего стало понятно: да, у социализма были чудовищные издержки. Но недаром говорится, что недостатки являются продолжением достоинств!

Всё это мы видим и сейчас. Как ни стал моден ЗОЖ, но до сих пор многие всё ещё наплевательски относятся к своему здоровью. Игнорируют диспансеризацию, о которой в иных странах и мечтать не могут. Что ж, неполиткорректное присловье, что еврей идёт к врачу за три года до болезни, а русский за три дня до смерти, родилось не на пустом месте. Хотя дело всё же не в национальности. Научно доказано, что наиболее популярная психологическая реакция на опасность – игнорирование её. Говорить себе, что ничего страшного в этом нет или что со мной этого не произойдёт. Благо что всегда находятся «авторитеты», которые эту уверенность рады всячески подпитать.

Подозрительная забота

Нынешняя пандемия стала просто лакмусовой бумагой для изучения поведенческих реакций. Казалось бы, уже прошло достаточно времени, чтобы даже самые тёмные сообразили: коронавирус – это не выдумка и не продукт всемирного заговора. Миллионы людей переболели, сотни тысяч скончались. Врачи убеждают – только прививка способна вас защитить! Но появляется очередной «гуру», и все убеждения идут прахом. В США исчезло средство от глистов для животных, про которое в Сети сказали, что оно помогает от ковида. Принимавшие его попали в больницы с отравлениями. Можно было бы посмеяться над глупыми американцами, если бы наши граждане тем временем не пытались спастись от ковида кто чесноком, кто водкой, а кто, включая даже самых больших чиновников, таинственными «приборами», способными «отпугнуть» вирус.

Сергей Поживилко, иностранный корреспондент «Нашей Версии»

В Италии антиваксеров не пускают в городской общественный транспорт. В Штатах обязали привиться всех бюджетников и сотрудников фирм, имеющих госконтракты. Не хочешь – на выход! Или подтверждай каждый день свою безопасность для окружающих, делая экспресс-тест за свой счёт

И ведь не спишешь всё на народную необразованность и темноту. Как ни крути, но в том, что люди, вместо того чтобы сделать прививку, побежали покупать обереги, свою роль сыграло глубокое, обусловленное веками недоверие к власти, которое нынешняя власть только укрепила. И все эти лотереи, отгулы и прочие мелкие «прянички», призванные активизировать вакцинацию, оказались палкой о двух концах. Эй, власть, а зачем это ты хочешь, чтобы мы привились? Чтобы мы жили долго и счастливо? И это после оптимизации медицины и повышения пенсионного возраста? Да не верим мы тебе, власть, явно ты какую-то гадость задумала. Вот хрен дамся чипироваться! И что говорить противникам вакцинации, если у них есть железные и понятные любому аргументы: разве государству не выгоднее выбывание пожилых граждан ради экономии на пенсиях? Разве не выгоднее ему продавать вакцины за рубеж, чем бесплатно колоть своих граждан? Вряд ли власть, затевая непопулярные реформы и лукавя с гражданами, предполагала, чем однажды это может обернуться. Но вот случилось.

Да и не могла пропаганда прививок оказаться успешной, когда одновременно голос её противников звучал едва ли не громче, чем сторонников. Разве не представители элиты наперебой начали тарахтеть о священном праве не прививаться и невозможности принуждения? Разве не желающие избраться в Думу кандидаты бессовестно разыгрывали эту в прямом смысле смертоносную карту, обещая запретить обязательную вакцинацию? И что, прокуратура призвала их к ответу? Вмешался Роспотребнадзор? Нет, как будто ничего и не было. Тем временем властная элита сама продолжила демонстрировать, что для неё никакого ковида будто не существует. Куда бы ни приехал большой чиновник – всегда без маски. Не по чину! Этот месседж спустился по вертикали до самых низов. Стоит ли после этого удивляться, что Россию захлёстывает уже четвёртая волна и неизвестно, сколько ещё впереди?

Гетто для ковид-диссидентов

А вот в Израиле для армии и спецслужб, не говоря уже о гражданских чиновниках, борьба с ковидом – задача номер один. Поэтому и волны вируса там резко гаснут, а у нас они превратились в одну сплошную, грозящую перейти в девятый вал. При этом о правах антиваксеров в Израиле ни власть, ни общество не переживают, заботятся о большинстве. Потребовали отделить стеной города, где религиозное большинство не соблюдало ограничения. До этого дело не дошло, но на пике заражения армия полностью блокировала «мятежные» анклавы, и раввины «перепрограммировали» паству.

Где наше вакцинирующееся большинство, права которого стоило бы подкрепить референдумом на недавних выборах? Оно молчит, ибо о его праве не быть заражённым власть не беспокоится. Во всяком случае, говорит гораздо меньше, чем о праве антиваксеров. А надо бы. И выбор тут простой: либо вакцина, либо изоляция. В Израиле без зелёного паспорта не то что не поедешь путешествовать – не войдёшь ни в одно общественное место. А теперь ещё рассматривается вариант не платить пособие по безработице тем, кто потерял работу за отказ вакцинироваться. И не использовать дорогие медикаменты при их лечении, если те заразятся. Также звучит инициатива обязать их лечиться за свой счёт в платных клиниках.

Причём Израиль здесь не исключение. В Италии антиваксеров не пускают в городской общественный транспорт. В Штатах обязали привиться всех бюджетников и сотрудников фирм, имеющих госконтракты. Не хочешь – на выход! Или подтверждай каждый день свою безопасность для окружающих, делая экспресс-тест за свой счёт. В Сербии его цену взвинтили до 90 долларов. Плати налог за свободу и право личности! Нам постоянно говорят, что это самое дорогое для человека. Что ж, пришло время ощутить это на практике…

По существу, непривитых мягкими, чисто демократическими методами загоняют в гетто. Поэтому, когда наши недалёкие пропагандисты злорадствуют по поводу массовых зарубежных протестов антиваксеров в стиле советского лозунга «у нас и у них», правильнее было бы восхищаться. Это подтверждение того, что власть там выполняет свои функции и сделала жизнь без прививки невыносимой.

Кстати, а что же наши антиваксеры, почему они протестуют только в интернете, сидя на удобных диванах? Всё просто. Обзавестись фальшивым прививочным сертификатом почти ничего не стоит. Недавно обзвонил друзей в разных регионах России – сделать сертификат там стоит от 1 до 7 тыс. рублей. Почему власть, которая предвосхищает хитрые происки зарубежных врагов, до сих пор не может поставить заслон? Ведь были случаи, когда в лесополосах находили ящики с прививкой, которая по отчётам была сделана. Разве трудно организовать дежурство с привлечением волонтёров, наладить независимое ведение реестра привитых? Опять же в Израиле есть закон об охране общественного здоровья, где наказание за создание опасности заражения – от пяти лет. А наши депутаты в заботе то ли о правах антипрививочников, то ли о нагретых думских креслах никак не сподобятся законодательно отреагировать на пандемию. За осознанное заражение СПИДом драконовские наказания. А со смертельно опасным ковидом гуляй в людных местах, заражай – и ничего.

Так что, как ни хотелось бы, упрекнуть во всём одних лишь антипрививочников не получается. Человек ведёт себя так, как ему позволяют обстоятельства. Такова его природа. Антиваксеры лишь ещё раз обратили внимание на проблемы существующей системы. Дойдёт ли сигнал?