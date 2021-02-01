Граждане Молдовы: «Мы не румынская колония!»

«Конституционный суд принял это решение, чтобы разделить общество»

Всю прошедшую неделю в Молдове не прекращались протесты против решения, принятого Конституционным судом, по которому русский язык в стране утратил статус языка межнационального общения. Своего пика протесты достигли в субботу и воскресенье – в Новых Аненах, Окчинце, Бессарабке, Бричанах, Бельцах, Чадыр-Лунге и Комрате.

Выступающие на митингах обвиняли власти в очередной попытке разделить молдавское общество, хотя и обещали соблюдать права национальных меньшинств.

В Бельцах – русскоязычном городе на севере Молдавии – в воскресенье прошёл большой митинг под лозунгом «Мы не румынская колония!». К митингу присоединились и члены Партии социалистов и их сторонники – они прошли маршем по городу с плакатами «Руки прочь от языка!», «Верните русский язык!», «Нет дискриминации!», «КС, ты не прав!».

«Конституционный суд принял это решение, чтобы разделить общество. Государственным языком Молдовы был и остаётся молдавский, а языком межнационального общения навсегда останется русский»,

– заявили выступающие на митинге.

В Бессарабке митинг возглавил глава Бессарабского района Пётр Пушкарь. Он уверен – политики и государство должны делать всё, чтобы гражданам их страны было комфортно в этой стране жить. Однако в Молдавии почему-то власти пытаются создавать проблемы там, где можно было бы их избежать.

«Нас пытаются разделить на своих и чужих, на русских и не русских, на румын, на молдаван. И если государство, президент, Конституционный суд хотят, чтобы наше общество объединялось, как они об этом заявляют, то они должны делать всё, чтобы русскоязычное население, частью которого и я являюсь, не чувствовало себя ущемлённым в этой стране»,

– высказал журналистам свою точку зрения глава районной администрации.

Многочисленные митинги прошли и в Гагаузии – русскоязычном регионе. Там отмечают, что решение Конституционного суда лишает органы власти автономии права выбирать язык, на котором ведётся делопроизводство.

На митинге в Бельцах депутат от фракции ПСРМ Александр Усатый напомнил, что в настоящее время Партия социалистов разрабатывает новый проект по защите русского языка как языка межнационального общения. По мнению депутата, решение КС было политическим, принятым под давлением со стороны Майи Санду.