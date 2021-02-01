Граждане Молдовы: «Мы не румынская колония!»

«Конституционный суд принял это решение, чтобы разделить общество»
Всю прошедшую неделю в Молдове не прекращались протесты против решения, принятого Конституционным судом, по которому русский язык в стране утратил статус языка межнационального общения. Своего пика протесты достигли в субботу и воскресенье – в Новых Аненах, Окчинце, Бессарабке, Бричанах, Бельцах, Чадыр-Лунге и Комрате.
Выступающие на митингах обвиняли власти в очередной попытке разделить молдавское общество, хотя и обещали соблюдать права национальных меньшинств.
В Бельцах – русскоязычном городе на севере Молдавии – в воскресенье прошёл большой митинг под лозунгом «Мы не румынская колония!». К митингу присоединились и члены Партии социалистов и их сторонники – они прошли маршем по городу с плакатами «Руки прочь от языка!», «Верните русский язык!», «Нет дискриминации!», «КС, ты не прав!».
«Конституционный суд принял это решение, чтобы разделить общество. Государственным языком Молдовы был и остаётся молдавский, а языком межнационального общения навсегда останется русский»,
– заявили выступающие на митинге.
В Бессарабке митинг возглавил глава Бессарабского района Пётр Пушкарь. Он уверен – политики и государство должны делать всё, чтобы гражданам их страны было комфортно в этой стране жить. Однако в Молдавии почему-то власти пытаются создавать проблемы там, где можно было бы их избежать.
«Нас пытаются разделить на своих и чужих, на русских и не русских, на румын, на молдаван. И если государство, президент, Конституционный суд хотят, чтобы наше общество объединялось, как они об этом заявляют, то они должны делать всё, чтобы русскоязычное население, частью которого и я являюсь, не чувствовало себя ущемлённым в этой стране»,
– высказал журналистам свою точку зрения глава районной администрации.
Многочисленные митинги прошли и в Гагаузии – русскоязычном регионе. Там отмечают, что решение Конституционного суда лишает органы власти автономии права выбирать язык, на котором ведётся делопроизводство.
На митинге в Бельцах депутат от фракции ПСРМ Александр Усатый напомнил, что в настоящее время Партия социалистов разрабатывает новый проект по защите русского языка как языка межнационального общения. По мнению депутата, решение КС было политическим, принятым под давлением со стороны Майи Санду.
Соб. корр. ФСК
На фото. Митинг-шествие в Бельцах в защиту русского языка, источник – Бельцкий независимый портал
На фото. Митинг-шествие в Бельцах в защиту русского языка, источник – Бельцкий независимый портал