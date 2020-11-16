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Граждане Молдовы из ПМР выбирали президента под охраной полиции

16 ноября 2020, 01:20  •  41 • Украина
Молдаван из Приднестровья комбатанты и «проевропейцы» всеми силами пытались не допустить к выборам
В воскресенье, 15 ноября, в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. Принять участие в выборах смогла и многочисленная молдавская диаспора за рубежом, а также жители Приднестровья, имеющие молдавские паспорта. И если молдаван на Западе ждали на избирательных участках и даже угощали чаем и сладостями, то молдаван из ПМР всеми силами пытались не допустить к выборам.
Один из четырёх избирательных участков, где могли проголосовать граждане Молдовы, проживающие на территории непризнанной Приднестровской Республики, находится в селе Варница Новоаненского района, где с раннего воскресного утра уже дежурили ветераны приднестровской войны и представители проевропейских политических сил, а также часть местных жителей, настроенных против приезжих из ПМР. И не просто дежурили, а тщательно подготовились к «встрече» – на проезжей части моста через Днестр у посёлка Сенатовка были разбросаны загнутые гвозди и другие острые предметы, в результате чего пострадали многие автомобили как местных жителей, так и полиции. Об этом рассказал в воскресенье на брифинге замглавы Генерального комиссариата полиции Молдовы Марин Максиан.
Источник – Telegram-канал
«Внимательно посмотрите на этот «демократический реквизит».
Люди не пожалели времени, сидели и загибали эти гвозди. Старались для своих «дорогих» сограждан из Приднестровья. Это, конечно, очень по-европейски. Разбросать острые металлические предметы на дороге, чтобы не дать проехать частному автотранспорту. Блестящие достижения молдавской демократии, европейских ценностей. Не хватает только «растяжек» вдоль дороги и фугасов»,
– прокомментировал подготовку к «встрече» сограждан со стороны проевропейских партий молдавский политолог Эрнест Варданян.
Впрочем, разбрасыванием острых металлических предметов на дороге комбатанты не ограничились – вместе с несколькими десятками сторонников Майи Санду, в том числе с депутатами партии PAS они заблокировали доступ транспорта в Варницу со стороны Приднестровья. И только прибывшие сотрудники правоохранительных органов, которым пришлось применить силу – комбатанты вступили в драку с полицией – смогли дорогу разблокировать.
После повторения ситуации, в Варницу прибыли уже усиленные наряды полиции, которым пришлось встать «живым коридором», чтобы молдаване, живущие на левом берегу Днестра, смогли проголосовать.
А в селе Копанка отличился депутат от партии PAS (партия Майи Санду) Дойна Герман, который не пропускал автомобили с гражданами Молдовы, проживающими в Приднестровье. Удивляют не его действия, а тот факт, что Герман является председателем парламентской комиссии по правам человека.
«Мы уже получили 23 сообщения о нарушениях, полиция предотвратила две попытки перекрыть дороги, по которым направляются на участки для голосования избиратели, обеспечив свободный доступ граждан. Отмечено много случаев призывов к насилию и воспрепятствованию праву голосования, а также другие нарушения»,
– отчитался замглавы Генерального комиссариата полиции.
Всего же за воскресный день комбатанты пытались пять раз перекрыть дороги из Приднестровья.
Выступила с заявлением и Центральная избирательная комиссия.
«Мы сожалеем о том, что доступ к избирательному участку был заблокирован, а для урегулирования конфликта потребовалось вмешательство сотрудников правоохранительных органов, чтобы обеспечить реализацию права голоса избирателям из населённых пунктов на левом берегу Днестра»,
– говорится в заявлении ЦИК.
Однако, несмотря на препятствия – перекрытые дороги, туман, холод и пандемию – жители левого берега Днестра голосовали очень активно, к закрытию избирательных участков успело проголосовать 32 тысячи граждан Молдовы, проживающих на территории ПМР, что в два раза больше, чем во время голосования в 2016 году. В первом туре 1 ноября проголосовало всего 14,2 тысячи приднестровцев.
«Интересно, сколько жителей диаспоры остались бы дома, если бы их ждали беснующиеся депутаты и гвозди под колёсами машин? Большинство»,
– уверен Эрнест Варданян.
По его мнению, провокации в Варнице были ничем иным, как отвлечением внимания от нарушений во время избирательного процесса на зарубежных участках.
«Провокации, которые сейчас организуют правые оппозиционеры на избирательных участках для жителей Приднестровья, – это дымовая завеса. Это сознательный увод общественного внимания и медийной повестки (что сейчас одно и то же) от темы массового, многотысячного подвоза граждан Молдовы на избирательные участки, расположенные в странах Европы, вопреки карантину в этих странах. Учитывая, что огромные очереди в Европе выстроились ещё ночью, «европейцам» надо было срочно «замылить» эту тему и перекрыть своими действиями ещё с раннего утра. В некоторой степени это им удалось»,
– считает политолог.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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