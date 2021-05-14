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Граждане Литвы не хотят поддерживать Украину на пути в ЕС

14 мая 2021, 02:40  •  65 • В мире
Науседу встревожили результаты проведённого опроса
Президент Литвы Гитанас Науседа встревожен: оказывается, далеко не все литовцы хотят поддерживать евроатлантическую интеграцию Украины.
В апреле в стране было проведено социологическое исследование общественного мнения по заказу администрации президента Литвы. Исследование проводила компания Vilmorus – одна из ведущих литовских социологических компаний. Среди вопросов, которые были заданы гражданам Литвы, были и вопросы об Украине, в частности, согласны ли они с тем, что Вильнюс усиленно поддерживает стремление Киева как можно быстрее присоединиться к ЕС и НАТО.
Результаты опроса явно стали неожиданностью и не понравились Гитанасу Науседе: менее половины опрошенных – 45,9% – согласны с тем, что Литва должна делать всё возможное для осуществления украинской мечты. Против подобного внешнеполитического курса страны высказались 23,6% респондентов, ещё 30,6% не смогли ответить на этот вопрос.
Президент Литвы считает, что нельзя верить полученным результатам исследования, следует провести ещё один опрос, более глубокий, чтобы выяснить истинную причину такого отношения литовцев к украинским проблемам.
«Необходимо установить, сколько среди этих скептиков людей, которые, возможно, несколько разочарованы теми процессами, что происходят в последние годы, и, возможно, перестали верить в скорую перспективу того, что Украине удастся интегрироваться в Евросоюз и евроатлантические структуры. Возможно, что они в принципе не против, но начинают сомневаться в перспективе и, возможно, не вполне уверены, что это удастся сделать в обозримом будущем. Думаю, что должно сработать то чувство, которое я называю чувством исторической солидарности»,
– прокомментировал своё разочарование итогами опроса Науседа.
Разочарование и опасения президента вполне понятны на фоне другого социологического исследования, проведённого в Литве месяц назад экспертами Вильнюсского института политического анализа (ВИПА). Эксперты признались, что результаты их шокировали.
Так, например, около 66% опрошенных заявили, что Литве пора прекратить ссориться с Белоруссией и Россией, потому как в итоге страдает литовская экономика. А 54% респондентов уверены, что самостоятельной внешней политики у Вильнюса уже давно нет с тех пор, как всё стал решать Брюссель.
Оказывается, что граждане Литвы не забыли, как они жили в «страшные» времена «советской оккупации», когда абсолютно все жители Литвы были экономически и социально защищены государством, то есть «оккупантом», так думает 53% опрошенных. Ещё 35% признали: распад СССР принёс больше вреда, чем пользы. Ну и самое страшное – 37% респондентов позитивно оценили внешнюю и внутреннюю политику Владимира Путина.
Президенту Литвы есть о чём беспокоиться.
Соб корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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