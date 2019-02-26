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Граждане Кубы проголосовали за возвращение частной собственности

26 февраля 2019, 03:09  •  53 • Политика
Граждане Кубы одобрили на референдуме принятие новой Конституции страны, возвращающей жителям Острова Свободы право частной собственности.
В голосовании участвовало 7,84 миллиона кубинцев, что составляет 84,4% всех жителей страны. В бюллетенях содержался только один вопрос — ратифицирует ли тот или иной кубинец новую Конституцию республики.
В дополнение к возвращению частной собственности предложенный гражданам проект основного закона также вводит должности президента и вице-президента страны и ограничивает срок пребывания главы государства у власти двумя пятилетними сроками. Ранее обязанности главы Кубы выполнял председатель Госсовета и Совета министров, а срок его пребывания у власти не был ограничен.
За изменение Конституции проголосовало приблизительно 6,8 миллионов человек. Против — немногим более 700 тысяч.
Обо всем этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз председатель Национальной избирательной комиссии Кубы Алина Бальсейро.

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