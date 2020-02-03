Граждане Китая не смогут въехать в Россию: Безвизовые турпоездки и выдача рабочих виз приостановлены

В связи с эпидемией в Китае, причиной которой стал новый коронавирус, Россия временно приостановила безвизовый режим для китайских туристов, а также прекратила оформление рабочих виз гражданам Поднебесной. Соответствующее распоряжение правительства России было опубликовано на официальном сайте кабмина.

В документе говорится, что данные меры вступают в силу со 2 февраля и Министерству иностранных дел РФ поручено уведомить об этом китайскую сторону. Принятые меры по сдерживанию распространения вируса предусматривают, что граждане КНР не смогут въехать в Россию с целью трудовой деятельности по приглашениям, МВД РФ также временно прекращает приём документов, необходимых для выдачи разрешения на работу.

Напомним, что вспышка заболевания, вызываемого ранее неизвестным коронавирусом, произошла в китайском городе Ухане в конце 2019 года. По последним данным, от болезни скончалось 259 человек, а количество зарегистрированных заражённых составляет около 12 тысяч человек.