Граждане, берегите правительство! • 146 • Аналитика По будущим «новым пенсионерам» нет статистических данных. Оказывается, российская статистика не владеет данными ни о заболеваемости, ни о смертности тех людей, которых правительство отправит на пенсию «попозже». Данных нет, к примеру, по мужчинам 60-65 лет. Госдума же спешит рассмотреть законопроект о повышении пенсионного возраста: первое чтение пройдёт уже в июле.







Ура, российская сборная накидала мячей в авоську Саудовской Аравии! Кремлёвские СМИ, да и крупнейшая пресса мира бурлят единым чернильным хором. Чистая сенсация! Русская команда, о которой чуть не вся планета отзывалась с таким пренебрежением, вдруг дала чемпионату «фантастический старт», «a fantastic start» (определение CBS News, США). И теперь сборная готовится повторить начальный успех, продлить его до конца матча.





Шутка ли: сам президент Путин чемпионат смотрит!



Пока Путин увлечён азартной игрой на поле, его правительство проводит в жизнь очередной хитрый план. То бишь непопулярные решения, облечённые в форму законопроектов.



Пока на поле играют в футбол, в Кремле продолжается игра в хорошего царя и плохих бояр. Негативные социально-экономические новости озвучивает Медведев, а за ним и другие чиновники высшего ранга. Но не Путин. Да и не к лицу президенту, обещавшему в своё правление не повышать пенсионный возраст, выйти вдруг к народу и заявить о перемене своего мнения на противоположное.



В сентябре 2005 года президент Владимир Путин сообщил:



Вместе с тем, и хочу обратить ваше внимание на это обстоятельство, я против увеличения сроков пенсионного возраста. И, пока я президент, такого решения принято не будет. И вообще считаю, что у нас нет необходимости повышать срок выхода на пенсию.



Сказано ясно.



Повторение сказанного прозвучало спустя пару лет, в октябре 2007-го:



Очень важный вопрос: "Будет ли повышен пенсионный возраст?" Считаю, нет необходимости в повышении пенсионного возраста в Российской Федерации.



То же самое твердили и чиновники, обретающиеся в самых верхах. И даже над верхами. Об этом твердил Д. Медведев, когда был президентом. Цитата, датированная ноябрём 2010 года:



Мы в ближайшие годы не планируем повышать возраст выхода на пенсию. Но не потому, что у нас для этого нет объективных оснований, а потому, что такие решения обязательно требуют очень серьёзного обсуждения и общественного согласия.



Юрий Воронин, заместитель министра здравоохранения, 2011 год:



По нашим оценкам, вообще ранее 2030 года даже поднимать эту проблему абсолютно неправильно. Чтобы эту проблему решать, предварительно нужно систему подготовить.



Татьяна Голикова, министр здравоохранения, 2008 год:



В рамках тех предложений [по реформе пенсионной системы], которые будут вноситься, предложения об увеличении пенсионного возраста вноситься не будут.



Вашими бы устами да мёд пить!



14 июня 2018 года на заседании кабмина от упомянутого выше Медведева, давно уже свыкшегося с ролью «громоотвода» (самый плохой боярин при идеальном царе Путине) поступило творческое предложение о поэтапном повышении пенсионного возраста: для мужчин до 65 лет, для женщин — до 63 лет. С переходным периодом откладывать правительство не станет: он начнётся уже в следующем году, если, конечно, Госдума примет закон в надлежащем количестве чтений. А она, разумеется, примет. Откуда взяться сомнениям? Наши депутаты — это ведь не американские конгрессмены, запросто блокирующие решения своих президентов. У нас полное единство всех ветвей власти, полная стабильность, нам майдан не нужен, нас ждёт светлое будущее. Сколько лет (точнее, эпох) ждёт, подскажут только историки.



Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил 14 июня, что переходный период начнётся в 2019 году. Продлится он до 2028 года (таков обозначенный срок для повышения пенсионного возраста у мужчин) и до 2034 года (срок для женщин). Россия, капитулируй!



По словам Медведева, которые публикует ТАСС, такая мера «позволит нам направить дополнительные средства на увеличение пенсий сверх уровня инфляции». Глава правительства заверил подчинённых (и заодно народ), что «изменения будут плавными, повышение пройдёт постепенно». Дальше ТАСС словно заикается, вероятно, от репортёрского волнения. По словам Медведева, пишет агентство, «это позволит нам направить дополнительные средства на увеличение пенсий сверх уровня инфляции».



Уместно напомнить тут слова Путина, сказанные им недавно на «Прямой линии»: «Что касается пенсионного возраста, то вы знаете мою позицию, я всегда относился и отношусь сегодня к этому в высшей степени осторожно и аккуратно. Одна из ключевых задач, которая сформулирована мною перед правительством, — это повышение доходов пенсионеров, причём значительное повышение».



И вот хорошие новости, от которых должны радостно подпрыгнуть (если остеохондроз позволит) все те, кто исхитрился обхитрить правителей и уже выскочил на пенсию.



Медведев сказал 14 июня, что, во-первых, нынешних пенсионеров повышение пенсионного возраста не затронет, а, во-вторых, пенсии будут ежегодно прирастать примерно на тысячу рублей. Будут «ежегодно будут расти примерно на 1 тыс. рублей в год», если уж следовать заикающемуся ТАСС. Ежегодно в год.



Вот оно, срочное выполнение правительством заветов Путина: по тыще деревянных на брата! Ежегодно! Значительное повышение!



Так и разбогатеть недолго. Может, и в оффшоры пенсионеры начнут доллары скоро вкладывать. По примеру наших стремительно богатеющих на фоне нищающей страны олигархов. И гражданство прикупят — кто на Мальте, кто на Кипре. Опять же, по примеру иных русских патриотов.



Увеличение возраста выхода на пенсию до 63 для женщин — это максимальный сценарий, о котором мы писали несколько дней тому назад. Был и другой: до 60 лет для женщин. Честь не бывает игрушечной



По-видимому, правительство решило пойти с дурными новостями напролом. Чемпионат с мячиком и пять голов смягчат удар! Мы же все болельщики, все семьдесят семь, восемьдесят шесть, сто сорок шесть процентов, не так ли? Что нам пенсия, что нам НДС, ежели наши парни голы забивают! Вот где реальная экономика. А нам всем надо работать, побольше работать, по две, по три работы тянуть, иначе светлого будущего не видать. И так и будем жить в тёмном настоящем, освещаемом лишь огнями гигантских стадионов.



А настоящее очень тёмное. Чиновники высшего уровня даже не стесняются это признать. В отличие от Путина, который истинную программу реформ ловко скрыл от избирателей. По крайней мере, мы не припоминаем, чтобы накануне выборов в своих «посланиях» действующий президент поделился с народом мыслями о грядущем законопроекте по изменению пенсионного возраста. Электорат Путина сильно озадачился бы, услышав такое. Но нет — Путин хороший. Плохие сводки у нас выдаёт Медведев. Несмотря на ежегодные «линии» Путина, президента следует признать человеком бюрократической системы, персоной непубличной. Вероятно, это у него со времён КГБ. Да и неприятно приносить народу печальные вести. Словом, для этого имеются «плохие бояре». Сия примитивная стратегия отлично работает в отношении российского электората, который Путину не изменяет с весны 2000 года. Многие у нас гадают, что такое «хитрый план Путина» (аббревиатура ХПП). Но ведь это он самый и есть!



«Плохая боярыня» Татьяна Голикова (российский вице-премьер) выступила на правительственном брифинге. Выступила в тот же день, когда непопулярное решение озвучил премьер Медведев. В тот же день, когда русская сборная закатила в арабскую авоську пять мячиков (ура, прорыв, победа!).



Пока болельщики пили пиво, она поведала о двух грустных вещах.



Во-первых, каждый второй безработный в России — это молодой человек. «Среди безработных в настоящий момент превалируют лица в возрасте от 20 до 34 лет, 48,7% в общей безработице составляют лица этого возраста», — цитирует Голикову «Интерфакс». Тайная группа по сдаче Донбасса



Во-вторых, она сообщила, что российская статистика (внимание!) не содержит данных «о заболеваемости и смертности в возрасте 50 лет — 60 лет у женщин и 60-65 лет у мужчин». По её словам, соответствующих статистических данных просто «нет».



Это те самые пожилые люди, заметим, та самая возрастная категория, «новым» представителям которой предстоит в недалёком будущем выйти на пенсию. Вероятно, правительство в срочном порядке займётся сбором недостающих данных. Но прежде, конечно, Дума прочитает и одобрит новый закон. А там — куда кривая государственной судьбы вывезет. Будем надеяться на русский авось. Или на сборную по футболу. Может, футболисты пожертвуют что пенсионерам. Вратари, нападающие и тренер — люди богатые. А может, общество начнёт собирать пенсионерам вспомоществования через эсэмэски. Как больным детям или инвалидам.



Впрочем, зачем затемнять и без того тёмное настоящее? Ведь Медведев ясно дал понять: будет тысячерублёвая прибавка к пенсии каждый год. А это значит, что нынешние пенсионеры будут очень довольны.



Недовольство проявят будущие. Те, кто рискует остаться в тёмном настоящем вместо перехода в светлое будущее. Раскол в обществе?



Трудно сказать, за кого проголосуют «новые пенсионеры» в 2024-м году, но старые, коли дотянут, вполне могут отдать голоса за Медведева.



Медведева — в президенты! Только президентский трон в России гарантирует избавление от ярлыка плохого боярина и обретение ауры хорошего царя.



Посмотрите, какие мешки у Медведева под глазами. Ему надо оздоровиться. Не то не доживёт до нового пенсионного срока!



Берегите правительство, граждане! Не то некому будет беречь вас.





Фото: globallookpress.com Фото: globallookpress.com Ура, российская сборная накидала мячей в авоську Саудовской Аравии! Кремлёвские СМИ, да и крупнейшая пресса мира бурлят единым чернильным хором. Чистая сенсация! Русская команда, о которой чуть не вся планета отзывалась с таким пренебрежением, вдруг дала чемпионату «фантастический старт», «a fantastic start» (определение CBS News, США). И теперь сборная готовится повторить начальный успех, продлить его до конца матча.Шутка ли: сам президент Путин чемпионат смотрит!Пока Путин увлечён азартной игрой на поле, его правительство проводит в жизнь очередной хитрый план. То бишь непопулярные решения, облечённые в форму законопроектов.Пока на поле играют в футбол, в Кремле продолжается игра в хорошего царя и плохих бояр. Негативные социально-экономические новости озвучивает Медведев, а за ним и другие чиновники высшего ранга. Но не Путин. Да и не к лицу президенту, обещавшему в своё правление не повышать пенсионный возраст, выйти вдруг к народу и заявить о перемене своего мнения на противоположное.В сентябре 2005 года президент Владимир Путин сообщил:Сказано ясно.Повторение сказанного прозвучало спустя пару лет, в октябре 2007-го:То же самое твердили и чиновники, обретающиеся в самых верхах. И даже над верхами. Об этом твердил Д. Медведев, когда был президентом. Цитата, датированная ноябрём 2010 года:Юрий Воронин, заместитель министра здравоохранения, 2011 год:Татьяна Голикова, министр здравоохранения, 2008 год:Вашими бы устами да мёд пить!14 июня 2018 года на заседании кабмина от упомянутого выше Медведева, давно уже свыкшегося с ролью «громоотвода» (самый плохой боярин при идеальном царе Путине) поступило творческое предложение о поэтапном повышении пенсионного возраста: для мужчин до 65 лет, для женщин — до 63 лет. С переходным периодом откладывать правительство не станет: он начнётся уже в следующем году, если, конечно, Госдума примет закон в надлежащем количестве чтений. А она, разумеется, примет. Откуда взяться сомнениям? Наши депутаты — это ведь не американские конгрессмены, запросто блокирующие решения своих президентов. У нас полное единство всех ветвей власти, полная стабильность, нам майдан не нужен, нас ждёт светлое будущее. Сколько лет (точнее, эпох) ждёт, подскажут только историки.Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил 14 июня, что переходный период начнётся в 2019 году. Продлится он до 2028 года (таков обозначенный срок для повышения пенсионного возраста у мужчин) и до 2034 года (срок для женщин).По словам Медведева, которые публикует ТАСС, такая мера «позволит нам направить дополнительные средства на увеличение пенсий сверх уровня инфляции». Глава правительства заверил подчинённых (и заодно народ), что «изменения будут плавными, повышение пройдёт постепенно». Дальше ТАСС словно заикается, вероятно, от репортёрского волнения. По словам Медведева, пишет агентство, «это позволит нам направить дополнительные средства на увеличение пенсий сверх уровня инфляции».Уместно напомнить тут слова Путина, сказанные им недавно на «Прямой линии»: «Что касается пенсионного возраста, то вы знаете мою позицию, я всегда относился и отношусь сегодня к этому в высшей степени осторожно и аккуратно. Одна из ключевых задач, которая сформулирована мною перед правительством, — это повышение доходов пенсионеров, причём значительное повышение».И вот хорошие новости, от которых должны радостно подпрыгнуть (если остеохондроз позволит) все те, кто исхитрился обхитрить правителей и уже выскочил на пенсию.Медведев сказал 14 июня, что, во-первых, нынешних пенсионеров повышение пенсионного возраста не затронет, а, во-вторых, пенсии будут ежегодно прирастать примерно на тысячу рублей. Будут «ежегодно будут расти примерно на 1 тыс. рублей в год», если уж следовать заикающемуся ТАСС. Ежегодно в год.Вот оно, срочное выполнение правительством заветов Путина: по тыще деревянных на брата! Ежегодно! Значительное повышение!Так и разбогатеть недолго. Может, и в оффшоры пенсионеры начнут доллары скоро вкладывать. По примеру наших стремительно богатеющих на фоне нищающей страны олигархов. И гражданство прикупят — кто на Мальте, кто на Кипре. Опять же, по примеру иных русских патриотов.Увеличение возраста выхода на пенсию до 63 для женщин — это максимальный сценарий, о котором мы писали несколько дней тому назад. Был и другой: до 60 лет для женщин.По-видимому, правительство решило пойти с дурными новостями напролом. Чемпионат с мячиком и пять голов смягчат удар! Мы же все болельщики, все семьдесят семь, восемьдесят шесть, сто сорок шесть процентов, не так ли? Что нам пенсия, что нам НДС, ежели наши парни голы забивают! Вот где реальная экономика. А нам всем надо работать, побольше работать, по две, по три работы тянуть, иначе светлого будущего не видать. И так и будем жить в тёмном настоящем, освещаемом лишь огнями гигантских стадионов.А настоящее очень тёмное. Чиновники высшего уровня даже не стесняются это признать. В отличие от Путина, который истинную программу реформ ловко скрыл от избирателей. По крайней мере, мы не припоминаем, чтобы накануне выборов в своих «посланиях» действующий президент поделился с народом мыслями о грядущем законопроекте по изменению пенсионного возраста. Электорат Путина сильно озадачился бы, услышав такое. Но нет — Путин хороший. Плохие сводки у нас выдаёт Медведев. Несмотря на ежегодные «линии» Путина, президента следует признать человеком бюрократической системы, персоной непубличной. Вероятно, это у него со времён КГБ. Да и неприятно приносить народу печальные вести. Словом, для этого имеются «плохие бояре». Сия примитивная стратегия отлично работает в отношении российского электората, который Путину не изменяет с весны 2000 года. Многие у нас гадают, что такое «хитрый план Путина» (аббревиатура ХПП). Но ведь это он самый и есть!«Плохая боярыня» Татьяна Голикова (российский вице-премьер) выступила на правительственном брифинге. Выступила в тот же день, когда непопулярное решение озвучил премьер Медведев. В тот же день, когда русская сборная закатила в арабскую авоську пять мячиков (ура, прорыв, победа!).Пока болельщики пили пиво, она поведала о двух грустных вещах.Во-первых, каждый второй безработный в России — это молодой человек. «Среди безработных в настоящий момент превалируют лица в возрасте от 20 до 34 лет, 48,7% в общей безработице составляют лица этого возраста», — цитирует Голикову «Интерфакс».Во-вторых, она сообщила, что российская статистика (внимание!) не содержит данных «о заболеваемости и смертности в возрасте 50 лет — 60 лет у женщин и 60-65 лет у мужчин». По её словам, соответствующих статистических данных просто «нет».Это те самые пожилые люди, заметим, та самая возрастная категория, «новым» представителям которой предстоит в недалёком будущем выйти на пенсию. Вероятно, правительство в срочном порядке займётся сбором недостающих данных. Но прежде, конечно, Дума прочитает и одобрит новый закон. А там — куда кривая государственной судьбы вывезет. Будем надеяться на русский авось. Или на сборную по футболу. Может, футболисты пожертвуют что пенсионерам. Вратари, нападающие и тренер — люди богатые. А может, общество начнёт собирать пенсионерам вспомоществования через эсэмэски. Как больным детям или инвалидам.Впрочем, зачем затемнять и без того тёмное настоящее? Ведь Медведев ясно дал понять: будет тысячерублёвая прибавка к пенсии каждый год. А это значит, что нынешние пенсионеры будут очень довольны.Недовольство проявят будущие. Те, кто рискует остаться в тёмном настоящем вместо перехода в светлое будущее. Раскол в обществе?Трудно сказать, за кого проголосуют «новые пенсионеры» в 2024-м году, но старые, коли дотянут, вполне могут отдать голоса за Медведева.Медведева — в президенты! Только президентский трон в России гарантирует избавление от ярлыка плохого боярина и обретение ауры хорошего царя.Посмотрите, какие мешки у Медведева под глазами. Ему надо оздоровиться. Не то не доживёт до нового пенсионного срока!Берегите правительство, граждане! Не то некому будет беречь вас. Автор: Олег Чувакин Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 146 Источник Похожие новости Россия, капитулируй! Граждане, берегите правительство! Наше слово твёрже пармезана. Хозяйка чемпионата принимает гостей

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