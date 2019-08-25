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Граждане Абхазии из ЮФО и СКФО едут в Черкесск голосовать на выборах президента республики

25 августа 2019, 17:39  •  15 • Политика

ЧЕРКЕССК, 25 августа. /ТАСС/. Граждане Абхазии, проживающие в Кабардино-Балкарии, Чечне, Адыгее принимают участие в выборах президента республики на избирательном участке в Черкесске. Выборы проходят спокойно, сообщил ТАСС член наблюдательной миссии из Абхазии, доверенное лицо кандидата в президенты Леонида Дзапшбы Борис Абитов.

"В целом, выборы идут очень спокойно, есть отдельные мелкие нарушения, которые не влияют на ход выборов. На 13:00 мск проголосовало около 180 человек, для участия в выборах приехали жители Кабардино-Балкарии, Республики Адыгея, Чеченской республики, также ожидается приезд участников из Северной Осетии", - сказал Абитов.

"В 07:00 члены избиркома уже были на месте и организовали пересчет бюллетеней, в 08:00 участок открылся для голосования, как и положено, и закроется в 20:00", - добавил он.

Местный житель Мурат Жиров рассказал, что в этот день пришел отдать долг своей исторической родине. "Я родился и вырос здесь, в Карачаево-Черкесии, и являюсь председателем Союза абхазских добровольцев КЧР. Сегодня мы пришли для того, чтобы отдать свой долг Родине, проголосовать, и мы это сделали. Мне хочется, чтобы выборы прошли на высоком уровне, честно, чтобы был порядок и, по возможности, мы за этим следим", - сказал он, при этом отметив, что он и его знакомые внимательно следят за всеми событиями в Абхазии, узнают новости от родственников и друзей.

Выборы президента Абхазии проходят 25 августа. Среди девяти претендентов на высший пост в государстве - действующий президент Рауль Хаджимба, а также бывший председатель Службы госбезопасности Астамур Тарба, председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния, экс-вице-премьер Шамиль Адзынба, депутат парламента Алмас Джапуа, бывший заместитель министра иностранных дел Олег Аршба, председатель партии "Акзаара", бывший министр внутренних дел Леонид Дзапшба, предприниматель Астамур Какалия, преподаватель Абхазского госуниверситета Артур Анкваб.

Для признания выборов состоявшимися явка должна превысить 50%. Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более половины голосов от числа пришедших на выборы. По данным ЦИК республики, по состоянию на 15:00 мск на выборах проголосовали 39% избирателей.

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