Гражданам России оставят лишь одну лазейку попасть в США - источники

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в и без того сложные дипломатические взаимоотношения между Россией и США. Напомним, после серии громких скандалов Москва и Вашингтон выслали десятки дипломатов, сократили количество дипмиссий.

Из-за обострения эпидситуации в Нью-Йорке временно, до конца года, закрыли генконсульство России на карантин. США же, судя по информации дипломатических источников "Коммерсанта", намерены пойти ещё дальше и не просто приостановить, а вовсе закрыть сразу два своих генконсульства в нашей стране - в Екатеринбурге и Владивостоке.

Таким образом, у граждан нашей страны останется лишь одна лазейка получить американскую визу и попасть в Соединённые Штаты - подав документы через посольство в Москве.

Как отмечает СМИ, генконсульство США в Екатеринбурге ещё с марта оказывает только услуги, связанные с экстренными ситуациями. В похожем режиме работает американское посольство в Москве и консульское агентство США на Сахалине. А вот работу генконсульства США во Владивостоке из-за пандемии COVID-19 в марте приостановили полностью.