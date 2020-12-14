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Гражданам России оставят лишь одну лазейку попасть в США - источники
14 декабря 2020, 17:45 • 75 • Политика
Дипломатические источники сообщили о том, что в России хотят полностью закрыть сразу два генконсульства США - в Екатеринбурге и Владивостоке. Если это произойдёт, то у граждан России останется лишь одна лазейка получить американскую визу и попасть в США - через посольство в Москве.
Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в и без того сложные дипломатические взаимоотношения между Россией и США. Напомним, после серии громких скандалов Москва и Вашингтон выслали десятки дипломатов, сократили количество дипмиссий.
Из-за обострения эпидситуации в Нью-Йорке временно, до конца года, закрыли генконсульство России на карантин. США же, судя по информации дипломатических источников "Коммерсанта", намерены пойти ещё дальше и не просто приостановить, а вовсе закрыть сразу два своих генконсульства в нашей стране - в Екатеринбурге и Владивостоке.
Таким образом, у граждан нашей страны останется лишь одна лазейка получить американскую визу и попасть в Соединённые Штаты - подав документы через посольство в Москве.
Как отмечает СМИ, генконсульство США в Екатеринбурге ещё с марта оказывает только услуги, связанные с экстренными ситуациями. В похожем режиме работает американское посольство в Москве и консульское агентство США на Сахалине. А вот работу генконсульства США во Владивостоке из-за пандемии COVID-19 в марте приостановили полностью.
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