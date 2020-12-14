Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Прощание с Европой: Меркель извинилась, что решит Путин
Беги, русский мир придёт! Гордон изменился в лице, когда его погнали в прямом эф...
Гордон пришёл на укро-ТВ обругать Путина, а говорить пришлось о своём позоре
Азербайджанская элитка взбунтовалась против российских миротворцев: Вывести!
Главная / Политика

Гражданам России оставят лишь одну лазейку попасть в США - источники

14 декабря 2020, 17:45  •  75 • Политика
Дипломатические источники сообщили о том, что в России хотят полностью закрыть сразу два генконсульства США - в Екатеринбурге и Владивостоке. Если это произойдёт, то у граждан России останется лишь одна лазейка получить американскую визу и попасть в США - через посольство в Москве.
Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в и без того сложные дипломатические взаимоотношения между Россией и США. Напомним, после серии громких скандалов Москва и Вашингтон выслали десятки дипломатов, сократили количество дипмиссий.
Из-за обострения эпидситуации в Нью-Йорке временно, до конца года, закрыли генконсульство России на карантин. США же, судя по информации дипломатических источников "Коммерсанта", намерены пойти ещё дальше и не просто приостановить, а вовсе закрыть сразу два своих генконсульства в нашей стране - в Екатеринбурге и Владивостоке.
Таким образом, у граждан нашей страны останется лишь одна лазейка получить американскую визу и попасть в Соединённые Штаты - подав документы через посольство в Москве.
Как отмечает СМИ, генконсульство США в Екатеринбурге ещё с марта оказывает только услуги, связанные с экстренными ситуациями. В похожем режиме работает американское посольство в Москве и консульское агентство США на Сахалине. А вот работу генконсульства США во Владивостоке из-за пандемии COVID-19 в марте приостановили полностью.
Обсудить
Читать комментарии

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



75
Источник
Похожие новости
14 декабря 2020, 00:20
"Украинцам давно нужно было сделать то, что сделал Путин": Киевский политолог поблагодарил Россию
14 декабря 2020, 00:20
"Венедиктов начал о чём-то догадываться": Российские спецслужбы стали сигналом
14 декабря 2020, 12:15
Распад продолжится: Украина упустила шанс сохранить границы в постсоветском виде
14 декабря 2020, 03:05
Пушков ответил на протест Украины из-за расширения РФ списка санкций
14 декабря 2020, 00:20
Посмотрите в глаза войне: "Этот мальчик по имени Эрик живёт в Горловке..."
14 декабря 2020, 07:40
"Из них бы сделали фарш": Пушков рассказал, кто держит за горло отклонивший иск Трампа суд
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 декабря 2020, 02:15
Крым достался Украине "с перепоя": В Швеции скандал - крупнейший бизнесмен сказал правду
09 декабря 2020, 23:10
Глазьев задал жёсткий вопрос Силуанову. Хамский ответ министра оценил Делягин
12 декабря 2020, 21:45
Венецианская комиссия подвела Украину под дефолт
13 декабря 2020, 05:05
Прощание с Европой: Меркель извинилась, что решит Путин
13 декабря 2020, 18:50
Давить Россию через НАТО? "Шансов добежать до Канады не будет": Киев предупредили уже прямым текстом
12 декабря 2020, 00:40
Шендерович оскорбил Россию - "презираю это государство". И цинично заявил о заработке на русских
11 декабря 2020, 05:25
Марс, мы идём? Первый шаг США обернулся громким провалом. Наблюдатели лишились дара речи
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.