Гражданам предоставят возможность банкротиться без суда через МФЦ

Услугу внесудебного банкротства через многофункциональные центры (МФЦ) предоставят гражданам с непогашенными долгами от 50 тыс. до 500 тыс. рублей. Об этом в четверг, 18 июня. рассказал на заседании комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям его глава Николай Николаев.

«Человек, у которого закончено исполнительное производство, <...> закончено ничем, может подать через МФЦ соответствующее заявление. МФЦ проверяет, насколько всё это корректно и на сколько все это правда»,— цитирует его «Интерфакс».

Также обязательно должны выполняться следующие условия: гражданин должен быть неплатежеспособным, не иметь движимого и недвижимого имущества, кроме единственного жилья. Кроме того, есть ограничения по структуре долга (не более четверти суммы возникло в последние полгода) и количеству внесенных платежей по кредиту или займу, если долг касается их.

Комитет рекомендовал к принятию во втором чтении соответствующий законопроект, который был внесен в Госдуму в сентябре 2019 года рядом депутатов и одобрен в первом чтении.

Первоначально проект наделял такими полномочиями арбитражных управляющих. Однако ко второму чтению было решено, что эти услуги будут переданы в ведение МФЦ. Процедура для физических лиц будет бесплатной.

Николаев уточнил, что с момента подачи заявления будет остановлено начисление пени и штрафов. Процедура внесудебного банкротства будет занимать полгода, после истечения которых гражданин будет автоматически признан банкротом.

Законопроект планируется к рассмотрению на пленарном заседании Госдумы 23 июня.

13 апреля стало известно, что Минэкономразвития недовольно законопроектом о внесудебном банкротстве для физических лиц. Замглавы ведомства Илья Торосов посчитал, что поправки, внесенные в него ко второму чтению, существенно уменьшили число тех, кто мог бы применить процедуру. В связи с этим рассмотрение документа во втором чтении было перенесено на месяц ввиду доработок.