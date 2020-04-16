Гражданам подбросят денег на покупку машин: Как Китай восстанавливается после пандемии

Авторынок КНР в состоянии глубокого кризиса. В первом квартале 2020 года граждане на 42% меньше покупали машины, в феврале падение спроса составило почти 80%. Из 1,4 миллиарда населения новые машины пожелали приобрести только 310 тысяч человек.

В автопроме Китая занято более 40 миллионов граждан. Прибыль от этого сектора приносит стране свыше триллиона долларов. Производственные площадки уже частично возобновили работу, но пока у них нет шансов приблизиться к докризисным цифрам. Китайские власти разработали комплекс мер, которые позволят изменить ситуацию к лучшему.

Те производители, которые выпускают экологичные транспортные средства, по-прежнему смогут пользоваться налоговыми льготами. В марте власти продлили программу поддержки электромобилей ещё на два года, рассказал телеканал CNN.

Рядовые граждане могут оформить субсидию на приобретение личного автотранспорта. Из бюджета будет выделена сумма до 1400 долларов на эти цели. Участники рынка уверены: спрос на машины возрастёт к лету, когда начнётся сезон путешествий и откроются учебные заведения.