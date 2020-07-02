«Гражданам не всё равно, что будет со страной»: как прошло голосование по поправкам к Конституции

Согласно данным Центральной избирательной комиссии, уже обработано более 90% протоколов голосования по поправкам к Конституции РФ. По имеющимся сведениям, за изменения в основной закон страны высказались почти 78% граждан, против — около 21%. Между тем в ряде регионов подсчитано уже 100% бюллетеней. При этом в ЦИК заявили, что информации о серьёзных нарушениях, требующих рассмотрения в комиссии, не поступало.

Центральная избирательная комиссия сообщила, что 90% протоколов голосования по поправкам к Конституции РФ уже обработаны. За изменения высказались 77,93% россиян, против — 21,27%, следует из последних данных ЦИК.

Россияне могли проголосовать в течение недели — с 25 июня по 1 июля. При этом в Москве и в Нижегородской области жители могли проголосовать дистанционно, при помощи электронных бюллетеней. Окончательные данные о результатах голосования ЦИК планирует опубликовать 2 июля. Для того, чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать более 50% проголосовавших.

Гражданам предлагалось ответить на один вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?». Участник мог поставить в бюллетене отметку «за» или «против».

В Москве по итогам обработки 60,1% протоколов очного голосования поправки поддержали 65,2% проголосовавших, против высказались 33,8%. В Петербурге уже подсчитаны более 21% бюллетеней — по имеющимся данным, уровень поддержки поправок в северной столице превышает 80%.

В более чем 20 регионах уже обработаны 100% протоколов. Так, итоговая информация получена по Иркутской области, где поправки поддержали 64,28% участников голосования, а против высказались 34,84%. Все протоколы подсчитали и в Приморье — за изменения отдано 78,86% голосов, против — 20,24%.

Самый высокий уровень поддержки поправок отмечен в Республике Тыва, где в пользу вынесенных на голосование преобразований высказались почти 97% граждан, участвовавших в голосовании.

Ранее были подведены итоги онлайн-голосования, в котором приняли участие более 1 млн человек в Москве и Нижегородской области. За проголосовали 62,33%, против — 37,67%.

Комментируя предварительные итоги голосования, глава ЦИК Элла Памфилова поблагодарила всех сотрудников избирательной системы России, журналистов, общественных наблюдателей, сотрудников правоохранительных органов, а также самих граждан за участие в голосовании.

«Я хотела бы поблагодарить всех граждан России, которые посчитали это голосование своей гражданской миссией, ознакомились с поправками, поразмышляли, а затем свободно выразили свою волю. Всех за это благодарю. Огромное спасибо. Это значит, гражданам не всё равно, что будет со страной», — сказала Памфилова.

Представители наблюдателей положительно отозвались об организации процедуры голосования и отметили, что большая часть поступавших им вопросов касалась организационных моментов, которые на ход голосования не влияют.

«Мы продолжаем мониторить ситуацию, но говорить о том, чтобы что-то сегодня могло поставить под сомнение тот результат, который будет объявлен Центральной избирательной комиссией независимо от процентов, численности, нет оснований», — цитирует РИА Новости координатора мониторинговой рабочей группы СПЧ по наблюдению за голосованием в Москве Игорь Борисов.

По его словам, процесс был хорошо организован, несмотря на такие нововведения, как растянутое время голосования и возможность проголосовать дистанционно. «Всё это было сделано ради здоровья граждан», — констатировал Борисов.

Вместе с тем в корпусе наблюдателей «За чистые выборы» РИА Новости рассказали, что ряд нарушений при голосовании всё же зафиксирован, проводятся проверки.

Наряду с этим глава ЦИК Элла Памфилова ранее указала, что жалоб на серьёзные нарушения, требующие рассмотрения на заседании комиссии, не отмечено.

«Голосуем за страну, в которой хотим жить»

Накануне основного этапа общероссийского голосования к гражданам обратился президент Владимир Путин. Он призвал россиян принять участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ, подчеркнув важность каждого голоса.

Глава государства указал, что речь идёт не просто о голосовании по поправкам, облечённым в правовые нормы.

«Мы голосуем за страну, в которой хотим жить: с современным образованием и здравоохранением, с надёжной социальной защитой граждан, с эффективной властью, подотчётной обществу. Мы голосуем за страну, ради которой работаем и которую хотим передать нашим детям и внукам», — сказал президент.

Он отметил, что в случае поддержки граждан поправки в основной закон закрепят в документе ряд ключевых для россиян ценностей и принципов «как высшие, безусловные конституционные гарантии».