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«Граждан волнует закрепление в Конституции социальных гарантий»

03 марта 2020, 02:35  •  49 • Политика
Владимир Путин 2 марта направил в Госдуму поправки ко второму чтению своего законопроекта о внесении изменений в Конституцию. Инициативы, изложенные на 24 страницах, обсуждались в ходе встреч с рабочей группой, которую президент постоянно приглашал к диалогу. Активно участвовали в обсуждении и россияне — за последний месяц Общественная палата получила и обработала более 1000 писем. Об этом в интервью «Известиям» сообщила секретарь Общественной палаты России Лидия Михеева. В ходе беседы она также рассказала о том, чего ждут граждане от поправок в Основной закон, главной задаче ОП и пользе, которую может принести обращение в палату.
— Общественная палата стала площадкой для обсуждения поправок в Конституцию. Многие эксперты сочли это началом повышения статуса палаты. ОП действительно оказалась основным каналом коммуникации между властью и обществом?
— Общественная палата изначально и создавалась как площадка для диалога между обществом и властью. Несколько лет институт строился именно в этих целях, палата консолидировала работу в части общественной экспертизы различных законодательных инициатив и усиливала это направление. Сейчас палата выполняет функцию посредника между властью и обществом, переводчика с языка бюрократического на человеческий. Что касается обсуждения поправок в Конституцию, мы были очень рады, что рабочая группа согласилась обосноваться на нашей площадке.
— Вы сами пригласили рабочую группу в стены ОП?
— Да, это было наше предложение. Я обратилась к сопредседателям рабочей группы с этой идеей. Раз уж ОП изначально предназначена для организации общественного обсуждения наиболее значимых инициатив, логично собираться на нашей площадке. Мы обеспечиваем полное организационное сопровождение рабочей группы, занимаемся сбором и анализом всех поправок, предложений и пожеланий, которые поступают как от членов рабочей группы, так и от граждан и организаций. Параллельно работе по внесению поправок в Конституцию мы вели общественное обсуждение и по его результатам подготовили заключение Общественной палаты по проекту изменений в Конституцию. Его мы передали сопредседателям рабочей группы и направили в Госдуму.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
— Владимир Путин заявил, что без участия и согласия народа никакие поправки приняты не будут. Чего общество ждет от изменений в Конституцию, какие предложения поступали в ОП?
— Я вижу большой интерес россиян к этому процессу. Многие пишут в Общественную палату по электронной почте, заполняют форму у нас на сайте. За месяц с небольшим мы получили более 1000 писем, обращений, пожеланий. Из них больше 400 — конкретные предложения по Конституции, иногда даже с редакциями норм. Мы всё систематизировали, обобщили, передали этот материал рабочей группе, где это всё рассматривалось.
— Можете выделить основные «народные» блоки?
— Больше всего граждан волнует закрепление в Конституции социальных гарантий, о чем мы и говорили с президентом России, поскольку социальные гарантии — основа достойного уровня жизни. В следующей группе «народных поправок» находятся вопросы суверенитета, территориальной целостности, устойчивого развития страны. Достаточно большой блок предложений и пожеланий — идеи, которые относятся к закреплению в Конституции роли гражданского общества: НКО, добровольческих (волонтерских) организаций и поддержки этого сектора.
— На одном из общественных слушаний законопроекта о поправках вы предложили отразить в нем роль гражданского общества. Для чего это нужно и каким образом это можно сделать?
— Мы обсуждали это на подгруппе, которая занималась проблемами социального характера, деятельности НКО и другими близкими вопросами. Кроме того, выносили эту тему на общее заседание рабочей группы и после долгих дебатов пришли к выводу, что реально действующей нормой было бы возложение на правительство такого полномочия, как обязательное содействие развитию гражданского общества. Я думаю, что в течение ближайших дней все эти формулировки мы отточим с юристами.
— Заседания рабочей группы еще планируются?
— Все поправки необходимо было представить до 2 марта. Сейчас работа ведется в онлайн-режиме: мы обмениваемся предложениями, пожеланиями и направляем их напрямую в комитет Госдумы по законодательству.
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
— То есть уже можно подвести первые итоги работы группы. Как вы можете их оценить? Какие из внесенных предложений наиболее близки лично вам?
— За всю свою профессиональную практику я впервые получаю такой интереснейший и богатый опыт не только юридической работы, но и опыт обсуждения на высочайшем экспертном уровне основных постулатов нашей жизни. Мне кажется, каждый член рабочей группы внес неоценимый вклад в это дело. Даже если этот человек не может сформулировать норму права, он участвует в обсуждении самой идеи. Это абсолютно неповторимый опыт.
— Участие спортсменов и музыкантов в заседаниях рабочей группы вы оцениваете положительно?
— Я могу поделиться личными наблюдениями. В подгруппе, в которой мы обсуждали вопросы социального развития, науки и культуры, присутствовали и Карен Шахназаров, и Денис Мацуев, и Михаил Пиотровский, и Зельфира Трегулова. Они были одними из активнейших участников дискуссии вместе с Леонидом Рошалем и депутатами Гартунгом или Баталиной, вместе с нашей коллегой, членом Общественной палаты Еленой Альшанской. Все формулировки, о которых мы докладывали президенту, за тесным круглым столом вырабатывались сообща.
— Элла Памфилова уже сообщила основную информацию по поводу организации голосования по поправкам и работы наблюдателей. Какая роль будет отведена ОП в этом процессе?
— В законопроекте будет отдельная статья, посвященная процедуре общероссийского голосования. В данной статье планируется прямо указать, что организацией общественного наблюдения за процедурой общероссийского голосования занимается Общественная палата РФ, поэтому мы уже начали консультации с Центризбиркомом. Мы в постоянном контакте, обсуждаем возможные процедуры. Конечно, мы ждем, когда статья будет принята в окончательной редакции. Тогда ЦИК определит саму процедуру, а мы со своей стороны подготовим соответствующие документы для формирования корпуса общественных наблюдателей.
— Голосование назначено на 22 апреля — осталось менее двух месяцев. Хватит ли этого времени для подготовки?
— Времени достаточно. Организационные и финансовые вопросы уже были разрешены распоряжением президента. Теперь мы ждем, когда будет принят и подписан сам закон, и вступит в силу его процедурная часть. Я думаю, что мы все успеем выполнить свои задачи. Общественная палата постарается выполнить задачу организации общественного наблюдения. Федеральная Общественная палата и региональные достаточно успешно справлялись с ней в единый день голосования и на предыдущих президентских выборах.
— В предыдущих федеральных кампаниях ОП тоже выступала основным организатором общественного наблюдения?
— Да, это было уже на президентских выборах, мы направили около 150 тыс. общественных наблюдателей.
— 25 февраля на сайте Кремля была опубликована информация о том, что президент предложил 40 российским гражданам войти в состав Общественной палаты. У вас есть понимание, кто эти люди? Проводились ли какие-либо консультации с руководством ОП и с вами в частности?
— Этот вопрос в соответствии с Федеральным законом «Об Общественной палате» решает президент. Кто эти люди, мы сами узнаем, когда этот список будет обнародован, и люди получат предложение. Сейчас у меня нет сведений, кто эти 40 человек.
— Вам такое предложение поступало?
— Я пока еще не получила.
— В Общественную палату поступает много обращений от населения. Какие темы больше всего волнуют россиян?
— ОП получает десятки тысяч обращений в год. В 2019 году в палату поступило более 17 тыс. Основные темы — соцзащита, пенсии, пособия, проблемы ЖКХ, комфортная городская среда. Немалое количество обращений касается и деятельности правоохранительной системы, нередко граждане пишут о своих проблемах с защитой прав по ряду направлений в судах.
— Вы неоднократно говорили, что в стране начинает формироваться «ответственный класс» — активно участвующие в жизни государства и общества люди. Каков процент этого класса в социальной структуре населения России на начало 2020 года?
— Может быть, кто-то и может предположить — я не стану, потому что я и мои коллеги «ответственным классом» называем людей, которые неравнодушны к обществу, его проблемам и нуждам. Большое число людей не любят делать общественную работу публично, иногда помогают анонимно. Столько людей жертвуют в благотворительные фонды анонимно и не только не просят назвать их фамилии, а просят их не упоминать. Есть цифры, которые дает статистика. По данным Минюста России, в стране зарегистрировано более 220 тыс. некоммерческих организаций. У них всех очень разный штат. Трудно посчитать этот слой активных граждан.
Социологические опросы дают нам еще один срез. В 2019 году 17% населения причислили себя к волонтерам. Попробуйте прикинуть примерную картину. Думаю, получается очень даже внушительная цифра.
— А какую пользу может принести обращение в Общественную палату?
— В целом ряде ситуаций мы помогаем человеку преодолеть сопротивление органов власти, нередко — органов местного самоуправления или органов исполнительной власти субъекта РФ. Было бы неправильно видеть ОП только в качестве ситуационного центра и органа, который разбирается в несправедливости на местах. Мы хотим работать с этими проблемами системно, формировать что-то вроде карты проблем и предлагать законодателю и исполнительной власти меры по предотвращению, устранению проблем, пресечению разрастающейся неблагоприятной ситуации.
Здание Общественной палаты РФ в Москве
Фото: РИА Новости/Антон Денисов
— Говоря о повышении эффективности Общественной палаты, многие эксперты и политологи выступают с идеей наделить ОП правом законодательной инициативы. Как вы относитесь к этим предложениям? Готова палата взять на себя такие обязательства?
— Об этом много говорят, такое предложение даже высказывалось в рамках общественного обсуждения поправок к Конституции. Уже сейчас ОП обладает очень большим объемом полномочий: это и функции общественного контроля, проведение общественной экспертизы законопроектов и проектов нормативно-правовых актов, и формирование общественных советов при федеральных министерствах и ведомствах. Потенциал ОП очень высок, нам удается воплощать в законотворческом процессе свои инициативы. На сегодняшний день наделение Общественной палаты правом законодательной инициативы мне кажется излишним. Ни один из субъектов законодательной инициативы, к которому мы обращались с просьбой внести инициативу, подготовленную общественностью, еще ни разу не отказал.
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— В эти дни под эгидой ОП в Кургане проходит форум «Сообщество». Его темой стали «Инвестиции в социальную сферу». Почему была выбрана именно она?
— Мы понимаем инвестиции в социальную сферу очень широко. Прежде всего, это меры, которые принимает государство по улучшению социального положения граждан, с одной стороны. С другой — это меры, которые принимает и само общество. В послании президента к Федеральному собранию 15 января 2020 года говорилось о целом ряде мер, которые должны принять и федеральные, и региональные власти для улучшения качества жизни людей. Речь шла о материнском капитале, об организации горячего питания, выплате пособий на детей. ОП, выполняя функции общественного контроля, вместе с региональными общественными палатами, наверное, должна озаботиться еще и вопросом, как меры, указанные в послании, работают, выполняются ли эти поручения в регионах.
— Почему было решено провести форум именно в Кургане?
— Минэкономразвития ежегодно публикует рейтинг регионов по реализации механизмов поддержки НКО и социального предпринимательства. Курганская область пока занимает в нем 79-е место из 85. Мы бы хотели привлечь к этому вопросу внимание и региональных властей, и региональных предпринимателей.
— Каковы основные приоритеты в деятельности ОП сейчас?
— Осталось не так уж много времени для работы этого созыва: март, апрель, май и несколько дней в июне. Основной задачей мы считаем мониторинг ситуации в социальной сфере и формулирование предложений по этому направлению, адресованных органам власти. Мы должны выявить регионы, в которых послание не принято к реализации, меры не принимаются или пробуксовывают, разобраться и понять, в чем проблемы. Думаю, что по итогам мы должны сформировать предложения и направить их федеральным органам власти.

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