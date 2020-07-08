Граждан России задержали в Киеве: На Украине похвастали "спецоперацией"

На Украине задержали двух граждан России по подозрению в планировании преступлений. Подробностями дела поделились в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Сообщается, что задержание российских граждан произошло в Киеве. Украинская полиция утверждает, что задержанные якобы были "членами вооружённых формирований, работали на российские спецслужбы и участвовали в военных конфликтах на территории разных стран".

"Готовятся материалы для "принудительного выдворения задержанных за пределы Украины", - добавляет пресс-служба Нацполиции.

Напомним также, что ранее стало известно о намерении Украины "ограничить свободу действий" российского флота в Азовском море за счёт американских катеров. Речь идёт о 16 списанных катерах Mark VI, которые Вашингтон пообещал передать Киеву, пишет Nation News.