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Граждан России задержали в Киеве: На Украине похвастали "спецоперацией"
08 июля 2020, 11:00 • 200 • Политика
Правоохранительные органы Украины в ходе спецоперации задержали в Киеве двух граждан России по подозрению в планировании преступлений, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.
На Украине задержали двух граждан России по подозрению в планировании преступлений. Подробностями дела поделились в пресс-службе Национальной полиции Украины.
Сообщается, что задержание российских граждан произошло в Киеве. Украинская полиция утверждает, что задержанные якобы были "членами вооружённых формирований, работали на российские спецслужбы и участвовали в военных конфликтах на территории разных стран".
Напомним также, что ранее стало известно о намерении Украины "ограничить свободу действий" российского флота в Азовском море за счёт американских катеров. Речь идёт о 16 списанных катерах Mark VI, которые Вашингтон пообещал передать Киеву, пишет Nation News.
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