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Граждан России в ООН в полтора раза меньше британцев: Захарова ответила Великобритании о "своих людях"

21 февраля 2020, 02:54  •  62 • Политика
Британские СМИ заявили, что Россия пытается поставить "своих людей" на влиятельные посты в ООН. Якобы она это делает, чтобы подорвать международное сотрудничество. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это предположение "чушью" и привела аргументы.
В одной из публикаций издания The Times содержалось достаточно конкретное обвинение России в попытке подрыва международного сотрудничества, которое касается правоохранительной сферы. Одним из главных методов Москвы, по мнению британского СМИ, является "расставление своих людей на влиятельные посты в международных организациях".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что авторы "опубликовали чушь". Она напомнила, что в секретариат ООН может входить гражданин любой страны, если она является членом организации. Причём вероятность занять должность тем выше, чем больше денег вкладывает это государство в бюджет ООН.
"Подобный механизм призван обеспечивать сбалансированную работу международного института с учётом мнения максимального числа его государств-членов", - пояснила дипломат. Её слова привёл ТАСС.
Захарова рассказала, что в структуре ООН работает больше 2,5 тысячи американцев. Граждан России там всего 565 человек. Соотношение руководящих должностей также показательно: 116 у США, 19 у России. На втором месте должен быть Китай, если исходить из взносов в бюджет. Но от КНР на высших должностях всего 21 человек. Сама же Великобритания, поспешив обвинить Россию, занимает 848 мест в секретариате Организации Объединённых Наций. Из них 53 человека работают на руководящих должностях.
"Таким образом, руководствуясь не придумками какого-то эксперта, а общепринятой ооновской классификацией, Россия наряду с Китаем является недопредставленным в ООН государством", - заявила Мария Захарова.

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