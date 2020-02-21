Граждан России в ООН в полтора раза меньше британцев: Захарова ответила Великобритании о "своих людях"

В одной из публикаций издания The Times содержалось достаточно конкретное обвинение России в попытке подрыва международного сотрудничества, которое касается правоохранительной сферы. Одним из главных методов Москвы, по мнению британского СМИ, является "расставление своих людей на влиятельные посты в международных организациях".

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что авторы "опубликовали чушь". Она напомнила, что в секретариат ООН может входить гражданин любой страны, если она является членом организации. Причём вероятность занять должность тем выше, чем больше денег вкладывает это государство в бюджет ООН.

"Подобный механизм призван обеспечивать сбалансированную работу международного института с учётом мнения максимального числа его государств-членов", - пояснила дипломат. Её слова привёл ТАСС.

Захарова рассказала, что в структуре ООН работает больше 2,5 тысячи американцев. Граждан России там всего 565 человек. Соотношение руководящих должностей также показательно: 116 у США, 19 у России. На втором месте должен быть Китай, если исходить из взносов в бюджет. Но от КНР на высших должностях всего 21 человек. Сама же Великобритания, поспешив обвинить Россию, занимает 848 мест в секретариате Организации Объединённых Наций. Из них 53 человека работают на руководящих должностях.

"Таким образом, руководствуясь не придумками какого-то эксперта, а общепринятой ооновской классификацией, Россия наряду с Китаем является недопредставленным в ООН государством", - заявила Мария Захарова.