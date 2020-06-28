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Граждан России принуждают голосовать за поправки в Конституцию? ЦИК сообщил о 115 жалобах

28 июня 2020, 23:00  •  46 • Политика
ЦИК получил 115 жалоб на принуждение к голосованию по Конституции. "Из них 113 напрямую касаются возможного принуждения к голосованию в разных регионах", - сообщила Элла Памфилова.
В Центризбирком России поступило 115 жалоб на принуждение к голосованию по поправкам в Конституцию. Подробностями поделилась председатель ЦИК Элла Памфилова.
Она уточнила, что речь идёт о принуждении к голосованию с использованием "административного ресурса". По данным за воскресенье 28 июня, в ЦИК поступило 15 таких жалоб.
"Из них 113 напрямую касаются возможного принуждения к голосованию в разных регионах", - отметила Элла Памфилова.
Глава ЦИК добавила, что днём ранее жалоб было 105. Все эти сообщения сейчас оперативно проверяются. К этому процессу подключены местные власти, а также прокуратура, подчеркнула Памфилова.
"Есть два обращения, в которых люди говорят, что их принуждали голосовать за определённый результат", - отметила глава ЦИК.

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