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Граждан России принуждают голосовать за поправки в Конституцию? ЦИК сообщил о 115 жалобах
28 июня 2020, 23:00 • 46 • Политика
ЦИК получил 115 жалоб на принуждение к голосованию по Конституции. "Из них 113 напрямую касаются возможного принуждения к голосованию в разных регионах", - сообщила Элла Памфилова.
В Центризбирком России поступило 115 жалоб на принуждение к голосованию по поправкам в Конституцию. Подробностями поделилась председатель ЦИК Элла Памфилова.
Она уточнила, что речь идёт о принуждении к голосованию с использованием "административного ресурса". По данным за воскресенье 28 июня, в ЦИК поступило 15 таких жалоб.
Глава ЦИК добавила, что днём ранее жалоб было 105. Все эти сообщения сейчас оперативно проверяются. К этому процессу подключены местные власти, а также прокуратура, подчеркнула Памфилова.
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