Граждан России принуждают голосовать за поправки в Конституцию? ЦИК сообщил о 115 жалобах

В Центризбирком России поступило 115 жалоб на принуждение к голосованию по поправкам в Конституцию. Подробностями поделилась председатель ЦИК Элла Памфилова.

Она уточнила, что речь идёт о принуждении к голосованию с использованием "административного ресурса". По данным за воскресенье 28 июня, в ЦИК поступило 15 таких жалоб.

"Из них 113 напрямую касаются возможного принуждения к голосованию в разных регионах", - отметила Элла Памфилова.

Глава ЦИК добавила, что днём ранее жалоб было 105. Все эти сообщения сейчас оперативно проверяются. К этому процессу подключены местные власти, а также прокуратура, подчеркнула Памфилова.