Граждан России освободили от комендантского часа, но только в Турции

Иностранные туристы могут не соблюдать комендантский час, введённый в Турции для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом объявил МИД Турции.

Уточняется, что туристы могут спокойно перемещаться по улицам на автомобилях во время комендантского часа. Также требования комендантского часа не распространяются на рестораны и бары, расположенные в отелях. Кроме того, точки общепита продолжат работать в аэропортах.

"В течение двух недель коронавирусные ограничения могут быть ужесточены, если эпидемиологическая обстановка не улучшится", - предупредили в МИД.

Напомним, что турецкие курорты являются популярным местом отдыха у граждан России благодаря относительной дешевизне и системе "всё включено". Однако с началом пандемии COVID-19 популярность туризма в целом сильно снизилась.