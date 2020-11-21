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Граждан России освободили от комендантского часа, но только в Турции
21 ноября 2020, 01:25 • 32 • Политика
Иностранцам в Турции не требуется соблюдать комендантский час, а рестораны и бары при отелях могут продолжать работать для постояльцев в прежнем режиме, сообщил МИД страны.
Иностранные туристы могут не соблюдать комендантский час, введённый в Турции для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом объявил МИД Турции.
Уточняется, что туристы могут спокойно перемещаться по улицам на автомобилях во время комендантского часа. Также требования комендантского часа не распространяются на рестораны и бары, расположенные в отелях. Кроме того, точки общепита продолжат работать в аэропортах.
Напомним, что турецкие курорты являются популярным местом отдыха у граждан России благодаря относительной дешевизне и системе "всё включено". Однако с началом пандемии COVID-19 популярность туризма в целом сильно снизилась.
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