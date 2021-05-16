Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Мы не признаем границу по реке Прут. Это должны понять все»
Команда президента Зеленского "поставила Кремль в тупик"
Украинский эксперт заявил о глубоком кризисе: "Дорога в Россию закрыта… мы ...
Новая победа Черноморского флота над США. Без шуток
Главная / Аналитика

Граждан России лишат счастья, "чтобы помочь планете"

16 мая 2021, 09:40  •  69 • Аналитика
© Pixabay / Alexsander-777
Триумф революционной перестройки конца 80-х – начала 90-х годов, готовность отечественного общества с восторгом принимать западные ценности в немалой степени обязаны противопоставлению: советское потребительское убожество — западный потребительский рай.
Потом выяснилось, что вопрос более сложен и, выигрывая в одном, можно потерять в другом, что даже в Западной Европе есть райские потребительские места, а есть и менее райские, но все это было потом. Тогда же, тридцать лет назад душу грело изречение Черчилля "Социализм — равное распределение убожества, капитализм — неравное распределение блаженства", что вроде бы подтверждалось рядом неоспоримых примеров.
Мясо-молочная гастрономия в позднем (да и не только в позднем) СССР сильно хромала. Даже и в относительно сытой догорбачевской Москве (о провинции и речи нет) ассортимент мяса, колбас, сыров был весьма скуден по сравнению с западными супермаркетами. Впервые попадая в которые, советский человек испытывал шок. Пятьдесят сортов колбас и 100 сортов сыра впечатляли любого. А ведь были еще и неведомые яства в виде морских гадов etc.
Автопром тоже оставлял желать лучшего. "Жигули" — от "копейки" до "девятки" (о "Москвичах" и "Запорожцах" и говорить не будем) были недостаточно комфортабельны, часто ломались, имели неустранимые годами конструктивные дефекты. На их фоне изделия западного автопрома казались чудом техники. И как только стало возможным, начали везти из-за границы иномарки. Даже и подержанные. Первый признак успеха в начале 90-х — пересадка на иномарку. "Жизнь состоялась".
Та же картина и с жильем. Даже отдельные квартиры в массе своей выглядели некузяво, да и, как правило, были перенаселены. А ведь были еще и коммуналки, которые даже и сегодня в не самом бедном Петербурге до конца не расселены. Хотелось в бунгало.
И отталкивание от родимого убожества было столь сильным, что призыв отринуть его звучал всепобеждающим. Представители народно-патриотических сил если и пытались перекричать пение сирен, то крайне малоуспешно, и ведущий программы "Намедни" Л. Г. Парфенов победно провозглашал "Все человеческое — нам!".
Но все это было и прошло. Образ западного потребительского рая (даже с черчиллевской оговоркой "неравное распределение блаженства") сильно потускнел. Отчасти это связано с печальной мудростью "Радио есть, а счастья нет". Есть иномарки, есть квартиры с евроремонтом, есть колбасы и ананасы, есть даже устрицы, а жизнь по-прежнему сложна и не сказать, чтобы очень радостна.
Но есть еще одна причина. Образ парадиза убила Грета Тунберг.
Конечно, малолетней злобной дурочке это вряд ли было по силам. Грета Тунберг лишь икона, к тому же в последнее время изрядно позабытая, мощного движения, уже обходящегося и без Греты. Когда в сентябре в Германии — не в какой-нибудь Швеции, а в мощнейшей стране Европы — не исключено пришествие зеленого канцлера, когда Билл Гейтс — кто угодно, но только не дурак, — призывает извести под нож весь крупный рогатый скот в мировом масштабе, тут поневоле призадумаешься.
А еще больше призадумаешься, читая сообщение, что Европейский постоянный комитет по растениям, животным, продовольствию и корму (PAFF Committee) одобрил продажу сушеного желтого мучного червя (Tenebrio molitor) для употребления в пищу. По заявлению Еврокомиссии, "сушеных мучных червей можно будет использовать в пищу как целиком, в виде закусок, так и в качестве пищевого ингредиента в некоторых продуктах, например в виде муки". Теперь, после того как комитет одобрил продажу мучного червя, его смогут реализовывать все 27 стран ЕС.
Если бы мучной червь был всего лишь экзотической пищей, о которой говорил Собакевич: "Мне лягушку хоть сахаром облепи, в рот не возьму", — можно было бы спокойно отнестись к такому изыску. Но в сочетании с проектами вовсе извести крупный рогатый скот, который испускает ветры и губит климат, это уже будет не изыск, а замена привычной нам мясомолочной пищи. В ленинградскую блокаду умирающие от голода и вшей с себя ели, но тогда это не было прогрессивным зеленым начинанием. А ведь еще и тараканов собираются предлагать в пищу.
Может быть, иначе нельзя — "Надо, Федя, надо!". Но от образа гастрономического рая с 50 сортами колбас и 100 сортами сыра придется отказаться.
То же и с иномарками. Они губят климат, а надо ездить на электрических "Теслах" Илона Маска, а еще лучше на самокатах. Символом свободы автомобиль быть перестает.
А в области ЖКХ велением времени объявляется коливинг. Коммуналка, по-нашему говоря.
То есть "Все человеческое — нам!" оказывается каким-то совсем нечеловеческим, привлекательность которого для людей, не являющихся сверхмодными хипстерами, откровенно невелика. Какой-то ашрам в джунглях, куда не всякого влечет. И на фоне устойчивого зеленого мира Россия покажется оазисом потребительской свободы. Запад и Восток меняются местами.
Вряд ли зеленая идиллия, как она видится Биллу Гейтсу и Грете Тунберг, будет реализована в полной мере и в скором времени. Для этого нужно так ломать об колено и хозяйство, и весь уклад жизни, что великий перелом 1929-1933 годов покажется святочным рассказом. Но, впрочем, зеленые — люди упорные. "Если я чего решил, то выпью обязательно". В любом случае отсталый, незеленый мир будет только разводить руками: "Вольно же им, взбесяся, бегать".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



69
Источник
Похожие новости
12 мая 2021, 08:30
Украинская земля уже на пути в Евросоюз!
15 мая 2021, 08:55
Не оправдала доверия: Грете Тунберг "шьют" терроризм
14 мая 2021, 15:30
Дело Медведчука решает судьбу Украины
13 мая 2021, 09:15
Как Эрдоган и Путин могут помочь Палестине
13 мая 2021, 13:50
США превращаются в новый центр глобальной нестабильности
15 мая 2021, 08:55
Коктейли, танцы и дельфин: как наши фигуристки зажигают на отдыхе
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 мая 2021, 09:25
Раскрыт "план Б" Пентагона после отказа Ташкента
13 мая 2021, 00:05
От погромов к линчеванию: Израильтяне толпами нападают на людей - видео
11 мая 2021, 08:40
Массовое недомогание чиновников США объяснили тремя русскими буквами
09 мая 2021, 18:10
"Леди Смерть" в Белом доме: Как русская девушка отчитала американцев
11 мая 2021, 22:25
«Мы готовы уехать с вокзалом», — житель Славянска «уничтожил» украинского пропагандиста
15 мая 2021, 20:50
Алло, Серёжа. Телефонные звонки с Украины
12 мая 2021, 22:15
"Хочется хлопнуть дверью": Толстой задал Европе неудобный вопрос
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.