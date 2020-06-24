Граждан России и США не пустят в Европу? Брюссель готовит специальный список

Евросоюз может сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии. Такую новость опубликовало американское издание The New York Times со ссылкой на европейский законопроект.

Речь идёт об открытии границ Евросоюза после снятия карантинных мер. Европейские чиновники планируют сделать это уже с 1 июля. Однако попасть в Европу смогут далеко не все. По данным NYT, в Брюсселе обсуждают два возможных списка стран, граждане которых смогут въехать в ЕС. Критерием попадания в перечень служит то, как власти страны справляются с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19.

"Страны, которые войдут в список, были определены на основании "комбинации эпидемиологических критериев", главным из которых является среднее число новых случаев заражения за 14 дней на 100 тысяч человек населения. Брюссель требует, чтобы этот показатель ровнялся 16", - пишет американское издание.

Если следовать этому критерию, то в ЕС не пустят граждан США, где показатель равняется 107 случаев на 100 тысяч жителей России, где показатель находится на отметке 80 случаев, а также туристов из Бразилии, где 190 случаев на 100 тысяч. При этом отмечается, что списки ещё не утверждены. Кроме того, они в любом случае будут пересматриваться каждые две недели на основе свежих данных.