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Граждан России и США не пустят в Европу? Брюссель готовит специальный список
24 июня 2020, 17:00 • 14 • Политика
Американские СМИ сообщили о возможном сохранении запрета на въезд в ЕС для России, США и Бразилии. Брюссель составляет списки въездных и невыездных.
Евросоюз может сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии. Такую новость опубликовало американское издание The New York Times со ссылкой на европейский законопроект.
Речь идёт об открытии границ Евросоюза после снятия карантинных мер. Европейские чиновники планируют сделать это уже с 1 июля. Однако попасть в Европу смогут далеко не все. По данным NYT, в Брюсселе обсуждают два возможных списка стран, граждане которых смогут въехать в ЕС. Критерием попадания в перечень служит то, как власти страны справляются с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19.
Если следовать этому критерию, то в ЕС не пустят граждан США, где показатель равняется 107 случаев на 100 тысяч жителей России, где показатель находится на отметке 80 случаев, а также туристов из Бразилии, где 190 случаев на 100 тысяч. При этом отмечается, что списки ещё не утверждены. Кроме того, они в любом случае будут пересматриваться каждые две недели на основе свежих данных.
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