Граждан Казахстана призвали выйти на митинг в память жертв погромов

В Казахстане отставной политик обратился к гражданам с призывом выйти на митинг.

В Казахстане активисты намерены организовать запрещённый властями митинг в Алма-Ате 13 февраля.

"Дорогие соотечественники! Прошло 40 дней с кровавой январской национальной трагедии. И наш гражданский долг - почтить память погибших", - призвал граждан страны выйти на акцию бизнесмен и политик Булат Абилов.

В видеообращении одного из экс-лидеров партии "Ак Жол" ("Светлый путь") говорится, что акция должна носить мирный характер. Ролик появился в Telegram-канале "КазТАГ". Абилов обращается к зрителям как на казахском, так и на русском языке.

Булат Абилов был видным политическим деятелем в Казахстане в 2000-е годы, он избирался в парламент. Выступал против использования в стране русского языка. В 2013 году Абилов отошёл от активной деятельности.

Власти Алма-Аты ранее запретили митинг 13 февраля по причине карантина из-за пандемии коронавируса, передаёт "Лента".

В Республике Казахстан в январе 2022 года прошли народные митинги, перешедшие в беспорядки и погромы. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ за помощью. Властям путём применения силы удалось нормализовать обстановку, но в результате волнений были как убитые, так и раненые с обеих сторон, также арестовано множество участников. В стране прошла волна отставок близких к первому президенту Назарбаеву лиц.

До этого президент Токаев лишил указом полномочий первого президента Назарбаева.