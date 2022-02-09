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Граждан Казахстана призвали выйти на митинг в память жертв погромов
09 февраля 2022, 21:30 • 58 • Политика
В Казахстане отставной политик обратился к гражданам с призывом выйти на митинг.
В Казахстане активисты намерены организовать запрещённый властями митинг в Алма-Ате 13 февраля.
"Дорогие соотечественники! Прошло 40 дней с кровавой январской национальной трагедии. И наш гражданский долг - почтить память погибших", - призвал граждан страны выйти на акцию бизнесмен и политик Булат Абилов.
В видеообращении одного из экс-лидеров партии "Ак Жол" ("Светлый путь") говорится, что акция должна носить мирный характер. Ролик появился в Telegram-канале "КазТАГ". Абилов обращается к зрителям как на казахском, так и на русском языке.
Булат Абилов был видным политическим деятелем в Казахстане в 2000-е годы, он избирался в парламент. Выступал против использования в стране русского языка. В 2013 году Абилов отошёл от активной деятельности.
Власти Алма-Аты ранее запретили митинг 13 февраля по причине карантина из-за пандемии коронавируса, передаёт "Лента".
В Республике Казахстан в январе 2022 года прошли народные митинги, перешедшие в беспорядки и погромы. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ за помощью. Властям путём применения силы удалось нормализовать обстановку, но в результате волнений были как убитые, так и раненые с обеих сторон, также арестовано множество участников. В стране прошла волна отставок близких к первому президенту Назарбаеву лиц.
До этого президент Токаев лишил указом полномочий первого президента Назарбаева.
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