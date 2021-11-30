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Граждан Белоруссии заставили извиниться на камеру за альтернативное мнение о мигрантах

30 ноября 2021, 13:40  •  49 • Политика
Фото: Ulf Mauder/dpa/www.globallookpress.com
Кадры с извинениями показали по телевидению
На региональном гомельском телевидении вышел сюжет о жителях Белоруссии, которые якобы оскорбили беженцев в социальных сетях и высказывали альтернативное мнение относительно миграционного кризиса. Нескольких мужчин не просто заставили извиниться на камеру, но и показали соответствующие кадры по телеканалу "Беларусь 4". 
Предъявлены ли гражданам обвинения в разжигании межнациональной розни, на данный момент неизвестно, однако телеведущая, комментируя сюжет с извинениями, сделала акцент на унижениях по расовому признаку.
Она также подчеркнула, что "виртуальные эксперты" занимаются своей деятельностью в то время, когда западные страны преследуют мигрантов на линии соприкосновения Белоруссии и Польши.
По данным оппозиционного издания "Флагшток", жители республики скорее критиковали государственную миграционную политику, чем оскорбляли самих беженцев. Журналисты нашли и опубликовали скриншоты из соцсетей мужчин, появившихся в кадре. Некоторые из постов были показаны и на государственном телеканале.
"Очевидно, что в продемонстрированных комментариях речь идет именно о высказанном мнении, а не оскорблении и разжигании розни",
– уточнили в издании, подчеркнув, что видео с извинениями ранее появились в неофициальных соцсетях гомельских силовиков.
Примечательно, что противники режима Александра Лукашенко периодически сообщают о нарушении прав человека в Белоруссии. Недавно оппозиционер Павел Латушко направил Верховному комиссару ООН соответствующую жалобу.
К слову, ранее политолог Дмитрий Дризе заявил, что миграционный кризис может обернуться для Белоруссии социальной катастрофой, если беженцы не захотят покинуть республику.

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