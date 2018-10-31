Гранты на развитие гражданского общества пошли в малые города и села

31 октября под председательством первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко прошло заседание Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента России на развитие гражданского общества. Сергей Кириенко сообщил экспертам и журналистам о рекордном числе проектов, поданных на второй в 2018 году конкурс по распределению президентских грантов.

«ЗАКРЫТЬ ЭКОНОМИЕЙ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАСХОДОВ»

- Почти 10 тысяч проектов подано на грантовую поддержку - это рекорд за всю историю распределения президентских грантов с 2006 года, - уточнил Сергей Кириенко. - Суммарно на два конкурса этого года подано 19 тысяч проектов, в прошлом году было 16 тысяч проектов.

Напомним, в апреле 2017 года президент РФ Владимир Путин возложил проведение конкурсов среди НКО на получение президентских грантов на одну организацию - Фонд президентских грантов. 16 июля начался прием проектов на второй конкурс 2018 года. Гранты выделяются на развитие проектов по 13 направлениям, охватывающим все ключевые тематики социальной сферы, защиты прав человека, развития гражданского общества, укрепления межнационального согласия и международного гуманитарного сотрудничества.

По итогам первого конкурса 2018 года Фонд президентских грантов поддержал 1 тыс. 551 проект на общую сумму более 3 млрд рублей, по итогам второго планируется распределить 4,5 млрд рублей.

В список победителей второго конкурса Фонда президентских грантов вошли социально-значимые проекты от более двух тысяч некоммерческих организаций (НКО). Причем, на их воплощение планируется выделить дополнительное финансирование.

«Предварительно в число победителей попадает порядка 2022 некоммерческих организаций свыше проходного балла с общим запросом 4 миллиарда 690 миллионов рублей. Грантовый фонд, который у нас остался с распоряжении — 4 миллиарда 535 миллионов рублей. Если мы сейчас одобрим позицию экспертов, чтобы нам никого не обижать, и хорошо, что качественных проектов становится больше, и больше проектов выше проходного бала, мы можем недостающие средства закрыть экономией административных расходов. Фонд президентских грантов более эффективно организовал свою работу, и мы можем экономию административных расходов направить на покрытие дополнительных заявок», — заявил Сергей Кириенко.

НА 20 ПРОЦЕНТОВ БОЛЬШЕ

Подводя итоги второго конкурса, замруководителя АП отметил возросший уровень качества проектов и напомнил, что общее количество присланных заявок (9843) является рекордным. В качестве одной из наиболее важных задач для фонда Сергей Кириенко указал запуск механизма оценки социального эффекта от получивших поддержку инициатив НКО. Помимо роста качества присылаемых проектов, он выделил положительную тенденцию, связанную с увеличением доли софинансирования. По тем проектам, которые прошли предварительный отбор, объем самостоятельно привлеченных НКО средств составил 3 миллиарда 265 миллионов рублей или 70%.

Особо управленец отметил увеличение доли грантов на развитие гражданского общества в глубинке страны. Так, объем денег, выделяемых Фондом президентских грантов для поддержки социально значимых проектов НКО в малых городах и деревнях, составил 1,2 миллиарда рублей, что на 20% больше чем в прошлом году.

- Нам очень важно, чтобы увеличивалась поддержка НКО из малых городов и поселений, у которых других возможностей, если они не получат средств из Фонда президентских грантов, просто не существует. Радует, что у нас в этом году поддержка проектов из малых городов и сельской местности превысит 1 миллиард 200 миллионов рублей. Это рекордный показатель, по сравнению с прошлым годом он вырос больше чем на 20%, — отметил Сергей Кириенко.

В рамках второго конкурса Фонда президентских грантов проходит заседание Координационного комитета, по итогам которого будет сформирован список победителей. На второй конкурс Фонда президентских грантов в 2018 году поступило 9843 заявки, из которых на независимую экспертизу было направлено 9034 проекта. По итогам конкурса Фонд планирует распределить между победителями более 4,5 миллиарда рублей. Представленные НКО проекты получат оценки от 785 экспертов из числа общественных деятелей, ученых, профильных специалистов.