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Грантоед обыкновенный: Юрист оценил декларацию о доходах Навального

29 июля 2020, 02:05  •  62 • Политика
Навальный обнародовал свою налоговую декларацию за 2019 год, согласно которой он заработал 5 миллионов 440 тысяч рублей на юридических услугах олигарху Зимину. "Нет никаких следов деятельности, что он выполняет работу для Зимина. То есть он получает деньги не за труд, а в качестве гранта", - уличил Навального в грантоедстве юрист Илья Ремесло.
Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный опубликовал в Twitter свою налоговую декларацию за 2019 год. Юрист Илья Ремесло прокомментировал содержание обнародованного документа.
Согласно декларации Навальный зарегистрирован как индивидуальный предприниматель и заработал за год 5 миллионов 440 тысяч рублей. По словам "борца с режимом", его "доход складывается из перечислений по договорам на юридическое обслуживание и организацию работы в ЕСПЧ". При этом основным клиентом он назвал Бориса Зимина, сына создателя компании "Билайн" и основателя благотворительного фонда "Династия" Дмитрия Зимина.
"Алексей Навальный никогда не появляется в судах. Нет никаких следов деятельности, что он выполняет работу для Зимина. То есть он получает деньги не за труд, а в качестве гранта", - комментирует юрист Илья Ремесло.
Из этого он делает вывод о том, что Навальный - это обыкновенный грантоед, который живёт за счёт олигарха Зимина. Также Илья Ремесло отметил, что указанный в налоговой декларации доход не соответствует расходам "оппозиционера". Юрист напомнил о 15 заграничных поездках Навального, про съёмную квартиру, за которую Навальный платит более 200 000 рублей в месяц, про покупку машин, а также про плату за обучение дочери в Стэнфорде.
"Если всё это сложим, получается, сумма расходов больше в несколько раз, чем он зарабатывает", - сказал Илья Ремесло в комментарии RT.

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