Границы зависимости: почему выступавшая против «Северного потока — 2» Швеция дала разрешение на его строительство

Стокгольм одобрил прокладку газопровода «Северный поток — 2» в своей экономической зоне. Шведские власти признали, что по закону они не могли наложить запрет на строительство. В то же время в правительстве заявили об отрицательном отношении к проекту, призвав ЕС «уменьшить зависимость от российского газа». По мнению экспертов, такие высказывания — всего лишь оправдания перед Вашингтоном. США неоднократно выступали против «Северного потока — 2» и грозили санкциями его участникам.

Шведское правительство выдало разрешение на строительство газопровода «Северный поток — 2» в своей экономической зоне в Балтийском море. Об этом заявил министр предпринимательства и инноваций Швеции Микаэль Дамберг.

«Правительство дает разрешение Nord Stream 2 на прокладку газопровода в экономической зоне Швеции в Балтийском море. У Швеции нет возможности сказать «нет» проекту», — цитирует Дамберга ТАСС.

Он подчеркнул, что международные конвенции не позволяют отказать компании в разрешении на прокладку газопровода.

Однако, судя по высказываниям министра, Стокгольм такой проект не одобряет. Дамберг считает, что ЕС следует «уменьшить зависимость от российского газа» как инструмента «политического давления».

«Я хочу подчеркнуть, что у правительства отрицательное отношение к проекту в целом, так как есть риск того, что он противоречит целям Энергетического союза, а также из-за последствий для Украины как страны-транзитёра российского газа, из-за значительных экономических потерь, которые могут возникнуть», — добавил он.

Об угрозе «зависимости» ЕС от России ранее заявил госсекретарь США Майк Помпео, подчеркнув, что США будут предпринимать меры против строительства газопровода. На том, что транзит газа через Украину должен сохраниться, настаивает Киев. Канцлер ФРГ Ангела Меркель также говорила, что реализация проекта невозможна без определения будущей роли украинского транзита. При этом строительство «Северного потока — 2» в Германии уже стартовало. Также проект одобрила Финляндия.

Критика газопровода со стороны Стокгольма на фоне выдачи разрешения на строительство связана с давлением, которое оказывается на участников проекта. Об этом в беседе с RT заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«В какой-то степени это оправдание своих действий, потому что ясно, что на Швецию оказывается большое давление, как на все страны Европы, особенно на те, от которых зависит реализация «Северного потока — 2», — считает Юшков.

Он напомнил, что давление Вашингтона на ЕС началось ещё при предыдущей администрации. В 2016 году в ходе своего визита в Швецию бывший вице-президент США Джо Байден назвал проект «плохой сделкой для Европы».

Эту линию Белый дом продолжает и при Дональде Трампе. По данным The Wall Street Journal, американский лидер пытался убедить Меркель в необходимости отказаться от поддержки «Северного потока — 2». В свою очередь, заместитель директора департамента энергетики Госдепа США Сандра Оудкирк даже не исключила введения санкций против участников проекта.

«Слова про опасность для Евросоюза, про Украину — это политика, она не имеет никакого отношения к данному проекту. Это просто некое политическое заявление Швеции. Но они не могут отклонить проект исходя из политических аргументов, тут нужны неполитические», — считает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Швеция была обязана оценивать проект только с точки зрения воздействия на окружающую среду. Отказать по экологическим причинам Стокгольм не мог, заметил Юшков, так газопровод «Северный поток — 2» был построен по такому же маршруту и по рекомендациям Швеции.

«Им важно объяснить Брюсселю и Вашингтону, что они, может быть, и хотели бы запретить, но по формальным причинам сделать этого не могут», — заявил эксперт.

Он подчеркнул, что строительство «Северного потока — 2» не изменит ситуацию с диверсификацией источников поставок для европейских стран.

«Это просто новый маршрут доставки тех же самых объёмов, которые уже поступают на европейский рынок. Просто они пойдут не через Украину, а через Германию. Увеличение зависимости Европы от России не возникает», — заключил Юшков.

Экономический вопрос

По словам президента России Владимира Путина, борьба с проектом газопровода продиктована соображениями конкуренции.

«Потому что наши американские партнёры хотят в Европу поставлять… Сюда замешиваются и вопросы геополитического характера, в частности, транзита через Украину», — добавил Путин.

При этом ранее российский лидер отмечал, что реализация «Северного потока — 2» не предполагает приостановку транзита газа через Украиной. По итогам встречи с Меркель он заявил, что поставки будут продолжены, «если они окажутся экономически обоснованными и целесообразными».

Об этом же ранее говорил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. По его словам, транзит через Украину сохранится в объёме 10—15 млрд кубометров, если Киев сможет обосновать экономическую целесообразность проекта.

Запасной план

5 июня глава Минэнерго Александр Новак заявил, что разрешения на строительство от Швеции и Дании ожидаются во втором квартале. Таким образом, на данный момент свой вердикт не озвучили только в Копенгагене.

Законопроект, одобренный датским парламентом в ноябре 2017-го, даёт право запретить прокладку газопровода из соображений внешней политики, безопасности и обороны.

Согласно существующему проекту, газопровод пересечёт территориальные воды и исключительную экономическую зону страны на участке длиной 139 км и пройдёт мимо датского острова Борнхольм. Однако в компании Nord Stream 2 AG готовы к возможному запрету Копенгагена и уже проработали альтернативный маршрут, который по расстоянию практически не превышает изначальный вариант.

«Расстояние не играет роли. На длине 1200 км кого интересует девиация в несколько километров?» — подчеркнул технический директор компании Сергей Сердюков.

Впрочем, по мнению Юшкова, после одобрения Швеции шансы на то, что Дания также не будет накладывать запрет, повышаются, так как от Копенгагена уже фактически ничего не зависит.