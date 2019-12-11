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Границы торговли: порог беспошлинного ввоза посылок могут сократить до €20

11 декабря 2019, 20:24  •  76 • В России
Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил предложение сократить порог беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов до €20 к 2022 году. Об этом заявил его пресс-секретарь Олег Осипов. С такой инициативой ранее выступил Минфин. Сейчас в Россию можно заказывать посылки на сумму не более €500 и весом в пределах 31 кг. С 1 января порог будет снижен до €200, при этом он будет действовать уже на каждую покупку, а не на сумму посылок за месяц. Кроме того, снижаются ставки пошлин.
 
Проверка международных почтовых отравлений в аэропорту Внуково в Москве © Владимир Песня/РИА Новости
 

Глава российского правительства Дмитрий Медведев предварительно одобрил инициативу Минфина понизить порог беспошлинного ввоза товаров из зарубежных магазинов к 2022 году.

Ведомство предлагает ввести дальнейшее снижение лимита до €100 с 1 июля 2020 года, €50 с 1 января 2021 года и €20 с 1 января 2022 года.

Действующий регламент гласит, что без пошлины за один месяц можно получить товаров на сумму не более €500 и весом в пределах 31 кг. С 1 января 2020 года порог будет снижен до €200, однако требование уложиться в эту сумму в один календарный месяц перестанет действовать.

Это означает, что в месяц можно купить товаров на сумму больше €200, но для освобождения от пошлин суммарная стоимость вещей в каждой отдельной посылке не должна превышать указанную сумму.

За превышение лимита следует заплатить 30% от размера превышения и не менее €4 за кг. После сокращения лимита до €200 сумма сбора также уменьшится и составит 15% от размера превышения и не менее €2 за кг.

Как рассказал РИА Новости пресс-секретарь Медведева Олег Осипов, на соответствующем письме вице-премьера Антона Силуанова Медведев оставил резолюцию: «В целом — согласен. Подготовьте предложения для рассмотрения на СГП ЕврАзЭС».

По словам Осипова, окончательное решение насчёт снижения порога беспошлинного ввоза пока не принято, вопрос ещё предстоит обсудить, в том числе и в евразийской комиссии.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на собственный источник, Силуанов аргументирует необходимость изменений тем, что при пересылке товаров для личного пользования не взимается НДС и ввозная таможенная пошлина.

В то же время в традиционной розничной торговле эти сборы присутствуют. Минфин указывает, что таким образом происходит переток прибыли и налогов из России в интернет-магазины, расположенные за рубежом.

  • Зона таможенного контроля нового логистического центра "Почты России", открывшегося на Боровском шоссе.
  • © Илья Питалёв/РИА Новости

Напомним, с 1 января 2019 года в России стартовал эксперимент по автоматической оплате пошлин при совершении интернет-покупок. В сообщении Федеральной таможенной службы, приуроченной к запуску системы, говорилось, что инициатива направлена на создание универсальной платформы для трансграничной интернет-торговли. В ФТС уточнили, что под эксперимент подпадают интернет-покупки стоимостью выше €500.

В феврале 2019 года в ведомстве также рассказали, что не столкнулись с какими-либо трудностями после снижения порога беспошлинного ввоза. Кроме того, в ФТС указали  на преобладающую стоимость покупок россиян в зарубежных магазинах.

«За рамками стоимости покупки в €20 у нас 2 или 3% выходит, поэтому никаких сложностей не возникает с введением ограничения по стоимости. Уверен, что и дальше их не будет», — цитирует «Интерфакс» замглавы ФТС Александра Попова.

Вместе с тем в апреле стало известно, что объём уплаченных за интернет-покупки в первом квартале 2019 года пошлин превысил аналогичный показатель за такой же период 2018 года в три раза. Об этом заявил первый замглавы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов.

«Цифры пока небольшие, но рост есть. Можно относительно сказать, что примерно в три раза больше, чем в прошлом году за аналогичный период. Это то, что касается и «Почты России», и экспресс-перевозчиков», — цитирует Давыдова ТАСС.

Он уточнил, что средняя стоимость по основному объёму покупок составляет менее €200

Комментируя новые возможные меры по регулированию интернет-торговли, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил что Россия становится «местом сбрасывания» товаров из различных точек мира из-за сравнительно высокого порога беспошлинного ввоза.

«То есть можно завозить беспошлинно товары достаточно высоким порогом, и, соответственно, это стимулирует такую работу на границе с Россией. — сказал депутат в беседе с RT. — В результате мы несём потери, в том числе, бюджетные».

По словам Аксакова, сложившаяся ситуация создаёт проблемы для внутренних производителей в России.

«Поскольку нашим внутренним производителям таких же товаров, чтобы выйти за пределы нашей страны и реализовывать свою продукцию, приходится платить пошлины», — указал парламентарий.

Он убеждён, что смысл регулирования порогов беспошлинного ввоза — не пополнение бюджета, а создание более выгодных условий для внутреннего производства товаров.

В еBay считают, что такие меры дадут преимущество российским компаниям, работающим на рынке электронной коммерции, перед иностранными. По словам гендиректора компании в России, Израиле и на развивающихся рынках Европы Ильи Кретова, снижение порога может отразиться на потребителях.

«Локальные игроки уже сейчас имеют больше возможностей,  например,   кратчайшие сроки доставки и быстрый возврат товара», — приводит слова Кретова ТАСС.

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