Границы скоро откроют? О чём говорили Путин и Лукашенко

Как сообщили в Минске, разговор начался с поздравлений. Лукашенко передал Путину, которому сегодня исполнилось 68 лет, наилучшие пожелания. Далее политики обсудили вопрос открытия границ между Россией и Белоруссией, которые были закрыты из-за эпидемии COVID-19.

Главы государств договорились поручить правительствам отработать эти вопросы, разобравшись в ситуации, - пояснила пресс-служба администрации президента Белоруссии.

Кроме того, Путин и Лукашенко обсудили конфликт в Нагорном Карабахе и затронули тему беспорядков в Киргизии. Комментируя ситуацию в Карабахе, лидеры двух стран выразили единую позицию. Они оба выступили за скорейшее прекращение кровопролития и возобновление переговоров, передаёт белорусское агентство "БелТА".

Напомним, что в конце сентября во всём мире наметился рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Это соответствует прогнозам специалистов, которые ещё весной предупреждали о приходе второй волны эпидемии в конце года. Только за последние сутки в России было выявлено свыше 11 тыс. новых заболевших. Эксперты связывают это с началом учёбы в школах и вузах, а также с сезонными заболеваниями, которые подрывают иммунитет. В то же время многие специалисты отмечают, что на этот раз российские больницы намного лучше подготовлены. Кроме того, у медиков теперь есть вакцина.