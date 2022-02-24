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Границы операции на Украине обозначил военный эксперт: "Возвращение всех домой"

24 февраля 2022, 10:55  •  734 • Политика
Границы операции на Украине обозначил военный эксперт Владимир Козин. Он назвал кампанию по демилитаризации Незалежной вынужденной, законной и долгожданной: "Граница одна - возвращение всех украинских вооружённых сил домой".
Ведущая Царьграда Елена Афонина в спецвыпуске "Первого русского", приуроченного к происходящему сейчас на Украине, поговорила с военным экспертом, членом-корреспондентом Академии военных наук России Владимиром Козиным.
Ведущая прямого эфира спросила у собеседника, где, по его мнению, должны проходить границы военной кампании по демилитаризации Незалежной.
Эксперт назвал нынешнюю операцию вынужденной, законной и долгожданной. Он считает, что решение о её начале - абсолютно правильное. Что касается границ её проведения, их как таковых нет.
Граница одна - сдача вооружённых сил Украины на милость победителя и возвращение всех украинских вооружённых сил домой, - подчеркнул Владимир Козин.
Он также призвал не обсуждать заявления матерей призывников в условиях военного времени. По его мнению, по "националистическим, профашистским руководителям" в Киеве стоило ударить ещё раньше. Кроме того, нельзя было голосовать за них на выборах.
Теперь, когда поезд ушёл, а рельсы разобрали, надо потерпеть. Когда они [власти Украины] будут наказаны, решим все проблемы быстро и аккуратно, - подытожил собеседник Царьграда.

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