Границы операции на Украине обозначил военный эксперт: "Возвращение всех домой"

Границы операции на Украине обозначил военный эксперт Владимир Козин. Он назвал кампанию по демилитаризации Незалежной вынужденной, законной и долгожданной: "Граница одна - возвращение всех украинских вооружённых сил домой".

Ведущая Царьграда Елена Афонина в спецвыпуске "Первого русского", приуроченного к происходящему сейчас на Украине, поговорила с военным экспертом, членом-корреспондентом Академии военных наук России Владимиром Козиным.

Ведущая прямого эфира спросила у собеседника, где, по его мнению, должны проходить границы военной кампании по демилитаризации Незалежной.

Эксперт назвал нынешнюю операцию вынужденной, законной и долгожданной. Он считает, что решение о её начале - абсолютно правильное. Что касается границ её проведения, их как таковых нет.

Граница одна - сдача вооружённых сил Украины на милость победителя и возвращение всех украинских вооружённых сил домой, - подчеркнул Владимир Козин.

Он также призвал не обсуждать заявления матерей призывников в условиях военного времени. По его мнению, по "националистическим, профашистским руководителям" в Киеве стоило ударить ещё раньше. Кроме того, нельзя было голосовать за них на выборах.