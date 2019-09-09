Границы - на замок: Южная Осетия на время закрылась от Грузии

В Южной Осетии сообщили, что на неопределённый срок будут закрыты приграничные с Грузией участки. Речь идет о местах пересечения южноосетино-грузинской государственной границы "Раздахан" в Ленигорском районе и "Синагур" в Дзауском районе.

Как объяснили в Цхинвале, решение закрыть границу с Грузией обусловлено поведением Тбилиси. В частности, меры были предприняты из-за напряженной ситуации в районе села Уиста в Южной Осетии, где ранее был выставлен грузинский блокпост.

В пресс-службе Комитета государственной безопасности страны рассказали, что перемещение на приграничных территориях было прекращено для "обеспечения безопасности населения" Южной Осетии, передает ТАСС.

Отмечается, что сроки возобновления перемещения через участки пока неизвестны. Как отметили в Цхинвале, работа указанных погранпунктов будет возобновлена после нормализации обстановки.

Напомним, что в конце августа между странами возник конфликт из-за блокпоста близ Уисты.

Южная Осетия потребовала от грузинской стороны убрать его. Но соглашение между странами не было достигнуто, после чего Южная Осетия выставила у села собственные блокпосты и усилила присутствие в приграничном районе.