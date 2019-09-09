Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
ВЭФ-2019 открыл России путь к победе над «империей доллара»
Нетаньяху назвал Бориса Джонсона ЕЛЬЦИНЫМ!
Прогрессирующая скидка: Додон заявил о льготной цене на российский газ для Молда...
Сергей Шойгу сблизил взгляды с коллегой из Франции
Главная / В мире

Границы - на замок: Южная Осетия на время закрылась от Грузии

09 сентября 2019, 23:39  •  42 • В мире
Южная Осетия на неопределенный срок закрыла границу с Грузией. Как заявили в Цхинвале, решение было обусловлено нагнетанием Тбилиси напряженности на ряде участков границы.
В Южной Осетии сообщили, что на неопределённый срок будут закрыты приграничные с Грузией участки. Речь идет о местах пересечения южноосетино-грузинской государственной границы "Раздахан" в Ленигорском районе и "Синагур" в Дзауском районе.
Как объяснили в Цхинвале, решение закрыть границу с Грузией обусловлено поведением Тбилиси. В частности, меры были предприняты из-за напряженной ситуации в районе села Уиста в Южной Осетии, где ранее был выставлен грузинский блокпост.
В пресс-службе Комитета государственной безопасности страны рассказали, что перемещение на приграничных территориях было прекращено для "обеспечения безопасности населения" Южной Осетии, передает ТАСС.
Отмечается, что сроки возобновления перемещения через участки пока неизвестны. Как отметили в Цхинвале, работа указанных погранпунктов будет возобновлена после нормализации обстановки.
Напомним, что в конце августа между странами возник конфликт из-за блокпоста близ Уисты.
Южная Осетия потребовала от грузинской стороны убрать его. Но соглашение между странами не было достигнуто, после чего Южная Осетия выставила у села собственные блокпосты и усилила присутствие в приграничном районе.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



42
Источник
Похожие новости
09 сентября 2019, 20:24
Нетаньяху неожиданно встретился в Лондоне с Борисом Ельциным
09 сентября 2019, 10:24
Принцип взаимности: в США опасаются ответа России на ограничения в отношении российских дипломатов
09 сентября 2019, 20:24
"Это неточно": ЦРУ опровергло вывоз из России ценного "крота" из окружения Путина
09 сентября 2019, 13:54
Дайджест СМИ: Трамп отменил переговоры с Афганистаном, во Франции от жары погибло более тысячи человек
09 сентября 2019, 00:39
Сорванный диалог: почему американский президент отменил переговоры с «Талибаном»
09 сентября 2019, 23:39
"Путин стоял за этим": Сами британцы ужаснулись спектаклю по мотивам смерти предателя Литвиненко
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 сентября 2019, 23:39
Пражский «гауляйтер» поддержал атаки вандалов на памятник маршалу Коневу
09 сентября 2019, 23:39
Google работает с иностранными спецслужбами? Политолог о попытке вмешательства в выбо...
09 сентября 2019, 23:39
Пенсию хотят отнять: Эксперты увидели второе дно в новой системе пенсионных накоплени...
09 сентября 2019, 23:39
Нетаньяху назвал Бориса Джонсона ЕЛЬЦИНЫМ!
09 сентября 2019, 23:39
"Остается лишь надувать щеки": США сами подтолкнули Крым в Россию - Поклонс...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 сентября 2019, 03:54
"Радикалы плюс ядерный арсенал": Экс-глава Пентагона назвал "самую опасную страну" в мире
03 сентября 2019, 05:09
Целые города – в руинах: Американских аналитиков насторожила скрытая мощь русского флота
06 сентября 2019, 01:24
"Если случится самое страшное, проживет недолго": Генштаб России не надо учить, как реагировать на подготовку фронта в Европе - Баранец
03 сентября 2019, 21:24
"На её совести тысячи трагедий и смертей": Трагедия семьи Юлии Тимошенко не у всех вызвала сочувствие
09 сентября 2019, 10:39
"Сутки прошли - а на Украине уже началось": Сенцову в Twitter пророчат судьбу Савченко
07 сентября 2019, 03:24
Опозорившая экс-короля Малайзии "Мисс Москва 2015" слила его фотки и тайны в Instagram
03 сентября 2019, 14:39
Лукашенко объяснил «закрытие» границы Белоруссии с Украиной
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.