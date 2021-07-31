Границу Литвы никто не охраняет

Но страны Балтии обещают защитить от мигрантов всю Европу

С начала июля в Литве резко увеличилось количество нелегальных мигрантов, попадающих на территорию страны со стороны Белоруссии. За первую половину текущего года литовско-белорусскую границу пересекли 3145 мигрантов, что в 39 раз больше, чем за весь 2020 год.

В связи с этим в июле в Литве была объявлена чрезвычайная ситуация, а на границе срочно началось строительство так называемой стены, – натянутой спиральной колючей проволоки, способной лишь замедлить пересечение беженцами границы.

Вильнюс во всём обвиняет Минск, однако президент Белоруссии Александр Лукашенко не раз заявля, что его страна «занимается мигрантами настолько, насколько это финансово возможно».

Литва же требует срочной помощи от Евросоюза – мол, самой ей не справиться с потоком мигрантов.

Депутат литовского сейма Пятрас Гражулис решил поехать на белорусско-литовскую границу и самому разобраться в том, что там происходит: насколько надёжна «стена» и как часто границу переходят мигранты. То, что он увидел на границе, его поразило.

Депутат полтора часа ездил на автомобиле вдоль границ Литвы, Белоруссии и Польши, ходил пешком, переходил границу несколько раз – и за всё это время не встретил ни одного пограничника. После чего Гражулис сделал вывод: внешняя граница Евросоюза совершенно не охраняется.

На своей странице в социальной сети Facebook он опубликовал видео своих прогулок на границе с Белоруссией, отметив, что белорусскую территорию от литовской отделяет лишь небольшой ручей, который не является преградой даже для ребёнка.

За полтора часа депутат не встретил ни литовского, ни белорусского, ни польского пограничника. Зато увидел три молодых дуба, посаженных официальными лицами Литвы, Белоруссии и Польши в 2009 году «в честь подписания межправительственного соглашения о стыке государственных границ Литвы, Белоруссии и Польши».

«Зачем винить президента Белоруссии Александра Лукашенко или ещё кого-то, если самый влиятельный, самый богатый в мире Евросоюз и его граница совершенно незащищены от третьих стран? Эти беженцы нас обнажили, обнажили Литву, обнажили Евросоюз, показали, что мы больше говорим, а работы никакой нет, что нет никакой границы и вряд ли она будет»,

– заявил Пятрас Гражулис.

Он уверяет: через границу можно спокойно не спеша переходить, а также проносить алкоголь, сигареты и прочую контрабанду и было бы странно, если бы беженцы этим не воспользовались. А те несколько километров построенной «стены» вполне можно обойти, уверен депутат.

Однако в Вильнюсе продолжают обвинять Беларусь. Так ведь удобнее.

Министры обороны Литвы, Латвии и Эстонии провели видеоконференцию, во время которой договорились объединиться против «гибридной атаки» со стороны Минска, который угрожает всей Европе. А страны Балтии снова будут «защищать» всю Европу.

«Нынешняя ситуация на границе – это не просто кризис мигрантов, это гибридная война против Европейского союза, НАТО и особенно стабильности стран Балтии. Эта гибридная атака требует единого и скоординированного ответа со стороны стран Балтии. Мы благодарим Эстонию и Латвию за их солидарность и единство перед лицом этих угроз»,

– отметил министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

А министр обороны Эстонии Кале Лаанет пообещал оказывать Литве «всяческую поддержку». Напомним, что Эстония отправила в качестве помощи в Литву десять пограничников и несколько километров колючей проволоки.

«Министры договорились проводить регулярные встречи экспертов в форме видеоконференций, в ходе которых будут обсуждаться совместные действия в ответ на «гибридную атаку» Минска»,

– говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Литвы.