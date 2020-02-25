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Граница Турции и Сирии: сможет ли Асад вернуть над ней контроль?
25 февраля 2020, 10:54 • 54 • Аналитика
Помешать турецкой интервенции в Сирии может взятие под контроль сирийскими войсками границы с Турцией. Попробуем разобраться, насколько вероятен данный сценарий развития событий в обозримом будущем.
Сегодня турецкие войска нарушают государственный суверенитет Сирии, находясь на ее территории вопреки воле Дамаска. Более того, турецкие военные фактически вступили в войну против сирийских правительственных войск, встав на сторону вооруженных формирований, оперирующих в Идлибе. Но Сирийская арабская армия продолжает с российской помощью теснить боевиков.
Одна из главных целей турецкого военного присутствия – установить контроль над приграничными территориями. В Анкаре считают, что это необходимо, во-первых, для защиты Турции от вооруженных формирований сирийских курдов, а во-вторых утверждают, что в защите от правительства Башара Асада нуждаются туркмены и арабы-сунниты, проживающие на севере Сирии. Кроме того, в Турции много говорят и о гуманитарной катастрофе в Идлибе, которая привела к многочисленному притоку беженцев на турецкую границу.
Для Дамаска же главное – восстановить свой суверенитет над северными территориями, которые ему сегодня неподконтрольны. Для того чтобы выйти на сирийско-турецкую границу и полностью восстановить контроль над ней, правительственным войскам придется решить вопрос аж с тремя своими противниками: радикальными формированиями в Идлибе, курдским ополчением и регулярными вооруженными силами Турции. Последняя задача – самая сложная.
Если бы Турция не поддерживала боевиков в Идлибе, то сирийские войска давно бы их разгромили. Но боевики получают самое разнообразное вооружение от Турции, вплоть до бронетранспортеров и танков. Да и сами турецкие войска уже наносили удары по позициям сирийских правительственных войск.
Военный потенциал Сирии и Турции в настоящее время несопоставим. Несмотря на то, что сирийская армия воюет давно и обладает большим боевым опытом, вооруженные силы Турции имеют хорошее оружие, свежий и неплохо подготовленный личный состав. Наконец, они намного многочисленнее.
Сейчас Анкара сосредоточила очень внушительные силы на границе с Сирией. Не зря на границе недавно побывали министр обороны Турции Хулуси Акар и начальник Генерального штаба генерал Яшар Гюлер. Они проинспектировали личный состав турецких войск, проверив их боеготовность.
Оттеснить турецкие войска к границе и вытеснить их на территорию Турции Сирии пока не под силу. Тем более что по мере более активных действий Сирийской арабской армии Турция будет перебрасывать в приграничные районы все новые и новые подразделения, военную технику. Единственная надежда для сирийцев связана с помощью со стороны России, но Москва не будет ввязываться в полномасштабный вооруженный конфликт с Турцией, пусть и на сирийской территории.
Поэтому можно предсказать такое развитие событий. Скорее всего, вопрос о присутствии турецких войск в Сирии будет решаться на переговорах представителей Анкары и Москвы. И здесь все зависит от того, на какие взаимные уступки и, наоборот, решительные действия готовы Реджеп Эрдоган и Владимир Путин. Не исключено, что турецкие войска могут отойти назад, к границе, но их присутствие на сирийской территории не закончится.
Полный вывод войск с территории Сирии стал бы серьезнейшим политическим поражением для Реджепа Эрдогана. Тем более что турки, похоже, закрепляются в оккупированных сирийских районах надолго: вводят в оборот свою валюту, открывают учебные заведения с преподаванием на турецком языке. Восстановление контроля Дамаска над этими территориями стало бы крахом неоосманистских амбиций Эрдогана, и он на такое развитие событий, разумеется, никогда не согласится. Силой же вывести войска Сирия Турцию не заставит.
Илья Полонский
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