«Граница России нигде не заканчивается»: В Сети напомнили французскому Le Figaro позицию Путина по географии

Французское издание Figaro отметило, что сила президента России Владимира Путина в «тонком понимании географии». В Сети на это ответили позицией главы государства, которую он озвучил на церемонии награждения лауреатов премии Русского географического общества: «Граница России нигде не заканчивается!».

В Сети напомнили французскому изданию Figaro не только о силе географии президента России Владимира Путина, но и о его позиции по этому вопросу. На своей странице в Twitter спецкор «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов опубликовал видеозапись двухлетней давности, на которой глава государства устроил мини-экзамен 9-летнему Мирославу Оскирко, прославившемуся знанием мировых столиц. Тогда же мальчик на вопрос Путина о границе России ответил, что она заканчивается «через Берингов пролив, где США».

В ответ на это президент России ответил: «Граница России нигде не заканчивается». Правда, добавил, что это шутка.

«Французы, заявившие, что сила Путина в знании географии, даже не представляют, насколько они правы», - прокомментировал Смирнов сообщение своих коллег из Figaro.