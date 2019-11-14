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Граница "прохудилась"? Минск хочет усилить работу с Россией по охране рубежей
14 ноября 2019, 18:39 • 98 • Политика
Для усиления работы с Россией по охране рубежей, как считает Минск, требуется изменение договора о взаимных усилиях в охране границы. Однако неясно, что именно будут менять. Остаётся задать вопрос: граница "прохудилась"?
Изменения в белорусско-российском договоре 1995 года о взаимных усилиях в охране границы инициирует Минск. Как рассказал в четверг, 14 ноября госсекретарь Совета безопасности республики Станислав Зась, это прямое поручение президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Известно, что взаимодействие Москвы и Минска в пограничных вопросах Лукашенко обсуждал вместе с Засем и председателем Госпогранкомитета республики Анатолием Лаппо. Как подчеркнул Зась, сегодня некоторые из пунктов совместного договора потеряли актуальность.
"Времени прошло немало, ситуация изменилась. Ряд положений договора приносят реальную пользу, выполняются двумя сторонами", - сказал спикер, добавив, что общая концепция соглашения требует усиления и актуализации.
Вопрос в большей согласованности действий, сказал Зась. Причём в подобном углублении будут заинтересованы оборонные ведомства и России, и Белоруссии, отметил спикер. Надо сказать, что о конкретных изменениях публично пока не говорили.
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