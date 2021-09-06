Граница недозволенного: как россияне будут голосовать на Украине

От киевских властей предварительно получены «сигналы о готовности обеспечить безопасность на участках» в период проведения выборов в Госдуму РФ, сообщили «Известиям» в посольстве России на Украине . Там также добавили, что в дипучреждениях готовы обеспечить права всех желающих проголосовать, но напомнили о провокациях во время проведения предыдущих кампаний. В Центризбиркоме отметили, что всего в стране будет четыре участка — в посольстве в Киеве, а также в Генконсульствах в Одессе, Харькове и Львове. В Госдуме выразили опасение, что провокаций избежать не удастся, а в Совфеде усомнились в обеспечении свободного доступа россиян в помещения для голосования. Всего граждане РФ смогут изъявить свою волю в 144 странах мира.

Гарантии безопасности

На думских выборах в сентябре этого года россияне смогут проголосовать в 144 странах мира , сообщили ранее в Центризбиркоме (ЦИК). Для этого будет задействовано 348 избирательных участков, плюс еще семь — на территории Байконура. Как следует из официальных данных ЦИК, наибольшее число зарубежных участков откроется в Молдавии (30), Германии (16) и Израиле (13). Десять участков будет работать в Южной Осетии, по девять — в Абхазии, Белоруссии и Эстонии и семь — в США. По шесть мест для голосования откроются в Армении, Казахстане, Китае и Таджикистане. А вот в Испании, Франции и Туркменистане соотечественники смогут воспользоваться пятью участками. При этом в некоторых странах существует опасность провокаций во время проведения выборов. В частности, эксперты выражают обеспокоенность по поводу голосования россиян на Украине.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

В посольстве РФ в этой стране «Известиям» заявили, что от украинских властей предварительно «получены сигналы о готовности обеспечить безопасность на участках».

— По поводу проявлений радикальных элементов прогнозировать сложно, это будет зависеть от желания и способности местных правоохранителей выполнить то, что нам обещали, — подчеркнули в дипмиссии.

Там также напомнили о том, что в ходе предыдущих выборов предпринимались попытки воспрепятствовать проведению голосования.

— На президентских выборах в 2018 году был полностью блокирован квартал, в котором располагается посольство. Доступ к участкам был закрыт, и сотрудников посольства допускали к рабочим местам, а вот граждан к зданию дипмиссии не пускали. Тем не менее некоторое число российских граждан все же смогли проголосовать и выборы состоялись, — добавили в посольстве.

Там подчеркнули, что явку прогнозировать пока сложно, однако в дипмиссии «готовы обеспечить избирательные права всех российских граждан, которые придут на избирательные участки» . В Центризбиркоме «Известиям» напомнили, что для обеспечения голосования на думских выборах на Украине будут использованы территории посольства в Киеве и всех имеющихся консульств, которые расположены в Одессе, Харькове и Львове. Таким образом, для проведения выборов в стране будет задействовано четыре участка , отметил в беседе с «Известиями» член ЦИК Павел Андреев.

Опасность провокаций

Провокаций тем не менее вряд ли удастся избежать , поделился в разговоре с «Известиями» председатель думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

— Я думаю, что обстановка, которая сложилась на Украине, мало способствует спокойному проведению выборов. Наши соотечественники будут бояться идти там на участки. Что такое четыре участка для россиян на Украине? Это почти ничего для страны, где много русских, которые к тому же боятся сказать об этом, — подчеркнул парламентарий.

В Совете Федерации также выразили сомнение в том, что люди получат свободный доступ к участкам для голосования на территории Украины.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— К сожалению, есть высокая вероятность провокаций. Я уверен, что националисты и экстремисты будут дежурить у нашего посольства и консульств, пытаясь запугать наших граждан, чтобы они не заходили на участки. Если безопасность будет обеспечена, то честь и хвала украинским властям, — выразил «Известиям» опасения первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что россияне, проживающие на территориях ДНР и ЛНР, также имеют полное право голосовать на думских выборах.

— Что касается Донецкой и Луганской народных республик, то там живут наши граждане. Наши граждане имеют право голосовать, где бы они ни жили. И обязанность государства — предоставить им такую возможность, — заявлял глава МИДа 31 августа.

Жители ДНР и ЛНР, получившие гражданство РФ, могут принять участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), а также прийти на участки очно , сообщили ранее в избирательной комиссии Ростовской области. Еще в семи регионах (Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской, Ярославской областях, а также в Москве и Севастополе) люди смогут воспользоваться тем же онлайн-форматом. При этом на данный момент, по информации ЦИК, только 10 млн избирателей имеют подтвержденную учетную запись на госуслугах, без чего проголосовать по интернету не получится. Прием заявлений на ДЭГ был открыт 2 августа и завершится 13 сентября.