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Граница на замке: Россия запретила въезд ряду европейцев

30 апреля 2021, 19:35  •  127 • Политика
Фото: Alexander Limbach/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Таким был ответ на санкции Евросоюза
Въезд в Россию теперь заказан восьмерым гражданам государств ЕС. Речь идет о спикере Европарламента Давиде Сассоли, главе прокуратуры Берлина Йорге Раупахе, а также представителях стран Балтии. Об этом объявило министерство иностранных дел России.
Таким образом Москва ответила на санкции, введенные в марте против шести россиян.
"Евросоюз продолжает политику нелегитимных односторонних ограничительных мер в отношении российских граждан и организаций", – говорится в заявлении МИДа.
Во внешнеполитическом ведомстве указали, что Евросоюз игнорирует предложения России решать проблемы с помощью диалога. Что явно свидетельствует о том, что ЕС всеми силами пытается сдержать развитие нашей страны.
"Делается это открыто и преднамеренно. И, разумеется, с ведома и при поощрении США",
– подчеркнули в ведомстве.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что отношения России и ЕС уничтожила политика Евросоюза.

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