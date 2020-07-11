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Граница между Приднестровьем и Молдовой остаётся закрытой

11 июля 2020, 13:00  •  57 • Украина
«Карантинные КПП будут стоять до тех пор, пока Молдова в красной зоне эпидопасности»
Кишинёв вновь выступает с требованием убрать дополнительные КПП, установленные во время карантина.
Несмотря на то, что после подобного заявления со стороны вице-премьера Молдовы по реинтеграции Кристины Лесник в Тирасполе дали ответ, что дополнительные КПП – мера временная, президент Молдовы решил потребовать того же.
Игорь Додон рассказал, что на встрече с президентом ПМР Вадимом Красносельским, которая состоится в ближайшее время, он обязательно будет требовать ликвидации дополнительных КПП на границе между Молдовой и Приднестровьем.
По мнению президента Молдовы, эти КПП являются «серьёзным препятствием для свободного передвижения людей на обоих берегах Днестра».
Однако граница между двумя берегами Днестра всё равно остаётся закрытой и будет закрыта до тех пор, пока Молдавия (как и Украина, граница с которой у Тирасполя так же закрыта) находится в красной зоне эпидемиологической опасности. Дополнительные КПП временные, и поставлены для обеспечения строгого карантина, не раз поясняли в Тирасполе.
Судя по всему, Кишинёву не даёт покоя тот факт, что гражданам Приднестровской Республики, работающим на территории Молдовы, запретили выезд в соседнее государство, а ранее выданные пропуски аннулировали. Произошло это после того, как среди них оказался большой процент заражённых коронавирусом.
В Оперативном штабе Приднестровья объяснили, что это не «нарушение демократии и свободы передвижения», а забота о своих гражданах.
Сохраняется свободное перемещение только для граждан нескольких молдавских сёл, отделённых от самой Молдавии приднестровской границей. Но гражданам ПМР въезд в эти сёла запрещён.
Однако Игорь Додон теперь настаивает, чтобы для всех жителей Приднестровья было установлено свободное перемещение, считая, что запреты нарушают права человека.
Верховный Совет ПМР в ответ призвал Молдавию не нагнетать обстановку, а все вопросы решать за столом переговоров.
«Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики выражает серьёзную озабоченность деградацией существующих уровней диалога между Приднестровьем и Республикой Молдова вследствие безответственных шагов официального Кишинёва.
Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики призывает представителей молдавских властей отказаться от попыток исказить и дискредитировать усилия приднестровской стороны по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Приднестровье категорически отвергает любые ультимативные выпады и угрозы в свой адрес»,
– говорится в постановлении Верховного совета ПМР, принятом 8 июля.
«Реакция Молдавии на карантинные пограничные посты в ПМР – попытка отвлечь международное сообщество от переговорного процесса»,
– уверен глава МИД ПМР Виталий Игнатьев.
Напомним, что встреча президентов Приднестровья и Молдавии назначена на конец июля – начало августа.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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