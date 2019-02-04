Граница будет на замке, но не для всех – Лукашенко

Президент Белоруссии на совещании по охране государственных рубежей заявил, что главное в этом деле "не просто на замок наглухо закрыть границу", создавая проблемы для собственных граждан и друзей, а чтобы отсечь нежелательных гостей и сохранить "пояс добрососедства"

В понедельник, 4 января, у президента Белоруссии проходило совещания по вопросам охраны государственной границы органами пограничной службы. Одной из тем стала защита белорусских рубежей от нелегальных мигрантов.

Проблемы эта, учитывая проведение в Минске II Европейских игр, довольно серьезная, а в ее решении необходимо будет исходить из того, что пограничная политика страны направлена на "укрепление пояса добрососедства", а не на конфронтацию.

"Не просто на замок наглухо закрывать границу и создавать проблемы для своих граждан и тех, кто к нам приезжает, а создать благоприятную зону и в то же время отсекать тех, кто к нам едет с нежелательными намерениями", - заявил Лукашенко.

При этом было принять решение увеличить штатную численность пограничников, учитывая увеличение различных вызовов и угроз, среди которых незаконная миграция, контрабанда наркотиков и оружия. Шаг беспрецедентный, но "национальная безопасность важнее всего", отметил белорусский лидер.

Об этом сообщает издание "Белта".