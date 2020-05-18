Грандиозный скандал на Украине: Дети превратились в товар и живут на "складе" - политолог

Политолог Марат Баширов опубликовал в своём Telegram-канале шокирующее видео с предупреждением: "Слабонервным не смотреть". На кадрах показан отель "Венеция" на окраине Киева, а его холл похож на родильное отделение - почти полсотни колыбелек с кричащими младенцами.

Как отмечает Баширов, это настоящий скандал. В ролике буквально рекламируют новорождённых, появившихся на свет от суррогатных матерей в одной из киевских клиник.

Родителям из США, Италии, Испании, Франции, Китая и ещё десятков других стран предлагают усыновить младенца за определённое вознаграждение. Кроме того, медсёстры рассказывают об историях успешного "пристройства" детей за рубеж.