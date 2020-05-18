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Грандиозный скандал на Украине: Дети превратились в товар и живут на "складе" - политолог
18 мая 2020, 22:55 • 92 • В мире
Политолог Марат Баширов обратил внимание на грандиозный скандал на Украине. В Сети оказались кадры из отеля "Венеция" на окраине Киева - на видео около полусотни младенцев. Они появились на свет в одной из киевских клиник и теперь, как товар, живут на "складе", дожидаясь родителей из США, Италии, Испании и других стран. Рождены эти младенцы суррогатными матерями.
Политолог Марат Баширов опубликовал в своём Telegram-канале шокирующее видео с предупреждением: "Слабонервным не смотреть". На кадрах показан отель "Венеция" на окраине Киева, а его холл похож на родильное отделение - почти полсотни колыбелек с кричащими младенцами.
Как отмечает Баширов, это настоящий скандал. В ролике буквально рекламируют новорождённых, появившихся на свет от суррогатных матерей в одной из киевских клиник.
Родителям из США, Италии, Испании, Франции, Китая и ещё десятков других стран предлагают усыновить младенца за определённое вознаграждение. Кроме того, медсёстры рассказывают об историях успешного "пристройства" детей за рубеж.
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