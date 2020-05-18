Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Чехия снесла памятник Коневу, но взбесилась из-за челябинских вандалов
"Мы должны воевать с Россией?": Польский актёр пофамильно назвал истин...
По детям ВСУ бьют специально: Экс-атошник сделал сенсационное признание в прямом...
«Проблем не создало»: почему Варшава и Москва не стали перезаключать контракт на...
Главная / В мире

Грандиозный скандал на Украине: Дети превратились в товар и живут на "складе" - политолог

18 мая 2020, 22:55  •  92 • В мире
Политолог Марат Баширов обратил внимание на грандиозный скандал на Украине. В Сети оказались кадры из отеля "Венеция" на окраине Киева - на видео около полусотни младенцев. Они появились на свет в одной из киевских клиник и теперь, как товар, живут на "складе", дожидаясь родителей из США, Италии, Испании и других стран. Рождены эти младенцы суррогатными матерями.
Политолог Марат Баширов опубликовал в своём Telegram-канале шокирующее видео с предупреждением: "Слабонервным не смотреть". На кадрах показан отель "Венеция" на окраине Киева, а его холл похож на родильное отделение - почти полсотни колыбелек с кричащими младенцами.
Как отмечает Баширов, это настоящий скандал. В ролике буквально рекламируют новорождённых, появившихся на свет от суррогатных матерей в одной из киевских клиник.
Родителям из США, Италии, Испании, Франции, Китая и ещё десятков других стран предлагают усыновить младенца за определённое вознаграждение. Кроме того, медсёстры рассказывают об историях успешного "пристройства" детей за рубеж.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



92
Источник
Похожие новости
18 мая 2020, 01:50
«Проблем не создало»: почему Варшава и Москва не стали перезаключать контракт на транзит газа
18 мая 2020, 07:50
«Наполовину жив»: бизнес лондонского спонсора Навального — Евгения Чичваркина — оказался в финансовом затруднении
18 мая 2020, 13:55
Названо имя русского "супершпиона": Разгневанная Меркель грозит санкциями
18 мая 2020, 09:50
«Социал-дарвинистский подход»: почему в странах Запада наблюдается высокий уровень летальности от COVID-19
18 мая 2020, 20:55
Новая стратегия Зеленского? В Раде назвали главную задачу Киева в Донбассе
18 мая 2020, 13:55
Герхард Шредер: «Бессмысленные санкции против России надо снимать»
Новости партнеров
 
Выбор дня
18 мая 2020, 01:50
«Проблем не создало»: почему Варшава и Москва не стали перезаключать контракт на тран...
18 мая 2020, 05:55
Госпереворот со ставкой на Медведева: Бунт олигархов в январе сломал Путин, уверен Ав...
18 мая 2020, 07:50
«Наполовину жив»: бизнес лондонского спонсора Навального — Евгения Чичваркина — оказа...
18 мая 2020, 09:55
"Не нравится? Удавитесь!" Доктор Мясников защитил флаг России и Путина. Шев...
18 мая 2020, 16:40
Тимошенко сделала сенсационное заявление. Последние новости на Украине
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 мая 2020, 00:55
Четыре документа, подставившие Украину в деле MH17: О чём молчат следователи, но говорит полиция
16 мая 2020, 00:55
Белоусов и Мишустин отодвинули Собянина от Кремля: Журналисты провели своё расследование
13 мая 2020, 20:55
"Украина проснулась! Это не покажут продажные СМИ": Блогер одним видео вскрыл многолетнюю ложь Киева
14 мая 2020, 14:20
Поклонская ответила на оскорбления украинского журналиста Гордона. Тот назвал ее «символом предательства»
11 мая 2020, 23:55
Усик дал достойны ответ селюку-«майданщику» из Шапитовки
15 мая 2020, 07:55
Россия играет на нервах Цахала? "Завоеватель" уже прибыл в Сирию
15 мая 2020, 01:55
Неожиданный подарок отцу на день рождения раскрыл семейный скелет в шкафу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.