Обещавший стать грандиозным план председателя правящей партии "Право и справедливость" Польши Ярослава Качиньского против Москвы внезапно оказался золотой жилой для русских. Об этом рассуждают авторы материала в польском издании Gazeta Wyborcza.

Речь идёт о планах проложить канал через Балтийскую косу и нанести этим "удар по Москве". Авторы издания напоминают о том, что единственный выход из Калининградского пролива находится под суверенитетом России, создание же канала в обход Балтийского пролива должно стать для Качиньского "символом окончательного преодоления зависимости от Москвы". Однако не всё так радужно для ненавистников России.

Как отмечает издание, на канале, на который большие надежды возложил Качиньский и Ко, граждане России сколотят состояние.

"90% товарооборота порта в Эльблонге, ради которого в первую очередь и строится канал, приходится на Калининградскую область", - объясняется в материале.

Там также добавили, что, во-первых, неизвестно, как и окупится ли вообще эта "грандиозная" задумка, а во-вторых, удар будет также нанесён и природе Польши.